Sumudica e la mare cautare in Turcia: "E plin Twitter-ul de comentarii! Isi doresc sa merg acolo!" La ce echipe este dorit antrenorul roman

Marius Sumudica impresioneaza pe banca lui Gaziantep si este cerut la alte cluburi importante din Turcia.

Gaziantep s-a impus in ultima etapa din Turcia in fata lui Konyaspor, scor 3-1. Echipa antrenata de roman este pe locul 8 in clasament, cu 41 de puncte.

Sumudica spune ca fanii lui Trabzonspor sau Goztepe scriu pe Twitter ca si-l doresc ca antrenor la echipa.

"Eu am analist turc, care imi spunea ca Twitter-ul e plin de comentarii, de la Trabzon, de la Goztepe, care spuneau ca si-ar dori sa merg sa lucrez acolo. Eu ma bucur ca sunt apreciat aici.

As vrea sa mai improspatez echipa, sa mai aduc patru jucatori. Eu sunt bucuros ca am scapat matematic de la retrogradare, mi-am indeplinit obiectivul, suntem surpriza campionatului. Ieri am intors jocul dupa ce am fost condusi cu 0-1 de o echipa disperata (n.r. Konyaspor), care e 75% retrogradata", a spus Sumudica la Digi Sport.

Trabzonspor este pe locul secund in Turcia, cu 62 de puncte, la 4 puncte distanta de liderul Basaksehir. Cu trei etape inainte de final, Trabzonspor inca mai spera la titlu.