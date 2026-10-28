VIDEO EXCLUSIV Fază controversată în meciul din Champions League al lui Cosmin Olăroiu: românul s-a ridicat de pe bancă imediat

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SPORT.RO
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În meciul echipei lui Cosmin Olăroiu din AFC Champions League 2 a avut loc o fază controversată.

TAGS:
Cosmin Olaroiual jaziraEmiratele Arabe Unitechampions league asia
Din articol

Partida Al-Jazira – Al-Muharraq, din runda a 3-a a Grupei B, din AFC Champions League 2, care se vede în exclusivitate pe VOYO.

La momentul redactării acestui articol scorul este 4-2 în favoarea echipei antrenate de Cosmin Olăroiu.

Faza controversată care a trezit-o pe echipa lui Cosmin Olăroiu

Echipa lui Cosmin Olăroiu a primit o lovitură de la 11 metri în primele minute din a doua repriză la o fază la care apărătorul advers a atins mingea cu mana la limită careului.

Centralul a dictat lovitură penalty chiar dacă jucătorii lui Al-Muharraq au protestat vehement.

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Cosmin Olăroiu nu a părut agitat, deși echipa lui era condusă cu 2-0. 

Echipele de start:

  • Al-Jazira: Detanoglu - Igor Serrote, Willyan Rocha, Al Hammadi, Amaral - Ramadan, Coulibaly, Asllani, Bruno - Malcom, Vincius Mello  
  • Al-Muharraq: Djekic - Bruno Santos, Bughammar, Benaddi, Al Khalasi - Anderson Leite, Arthur Rezende - Simoes, Al Malood, Mahrouq - Juninho Piauiense 
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