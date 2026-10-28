Partida Al-Jazira – Al-Muharraq, din runda a 3-a a Grupei B, din AFC Champions League 2, care se vede în exclusivitate pe VOYO.

La momentul redactării acestui articol scorul este 4-2 în favoarea echipei antrenate de Cosmin Olăroiu.

Faza controversată care a trezit-o pe echipa lui Cosmin Olăroiu

Echipa lui Cosmin Olăroiu a primit o lovitură de la 11 metri în primele minute din a doua repriză la o fază la care apărătorul advers a atins mingea cu mana la limită careului.

Centralul a dictat lovitură penalty chiar dacă jucătorii lui Al-Muharraq au protestat vehement.