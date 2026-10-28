Posibila instalare a lui Mirel Rădoi pe banca grecilor lui Asteras Tripolis a fost comentată cu umor de Bogdan Lobonț la emisiunea VoyoSport Live de astăzi, de pe VOYO SPORT 1.

”(râde) Întrebați-l pe Dorin Goian, că el a jucat la Asteras Tripolis!

Mirel începe și face o treabă foarte bună la Craiova. Pot să spun că el a pus bazele Craiovei care este acum. Nu știu de ce a plecat de acolo. Nu am înțeles mișcarea pe care a făcut-o cu venirea la FCSB și plecarea în Turcia. În Turcia ia echipa din mers, începe noul sezon, după câteva etape pleacă.

După un an de zile putem vedea adevărata lui valoare, potențialul său, pentru că eu îl consider un antrenor foarte bun. A făcut ceva extraordinar la Under 21”, a explicat Lobonț la VoyoSport Live.

Bogdan Lobonț a dat cărțile pe față! Regula de aur din vestiarul naționalei României

În lunile septembrie și octombrie, „tricolorii”, aflați pe locul 58 în clasamentul FIFA, au pierdut pe rând contra Suediei (1-2 și 0-1), Bosniei și Herțegovinei (2-4) și Poloniei (0-6). Înaintea ultimelor două partide din grupă, programate în noiembrie împotriva Poloniei (14 noiembrie) și Bosniei (17 noiembrie), s-a vorbit mult despre statutul primei reprezentative și despre faptul că reprezentativa țării noastre nu mai sperie pe nimeni la ora actuală.

Întrebat despre cum a gestionat naționala României statutul de outsider la turneul final din 2008 în fața Italiei, Franței și Olandei, fostul portar a dezvăluit regula de aur din vestiarul naționalei.

„Și noi (n.r. - generația lui), când intram, ok, noi nu e că ne ascundem după deget. Da, am fost outsideri contra Italiei, Franței și Olandei la Campionatul European. Dar noi nu ne consideram mai prejos decât ei. Pentru că nea „Piți” avea o vorbă: «Băi, dacă vrem să obținem ceva din meciul ăsta, noi trebuie să alergăm dublu față de ce aleargă ei. Efortul noi trebuie să-l facem dublu. Trebuie să-l multiplicăm. Pentru că altfel nu avem nicio șansă». Așa fac și celelalte echipe mai mici. Așa sunt convins că făceau și Luxemburg și celelalte”, a spus Bogdan Lobonț în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE, la VOYO SPORT 1.