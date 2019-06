EXCLUSIV | "Ne-a demolat pur si simplu! Si noi tocmai luasem titlul" Razvan Lucescu, despre relatia cu patronul pistolar al lui PAOK! Ce face acesta in timpul meciurilor

Razvan Lucescu, proaspat campion si castigator al Cupei Greciei cu PAOK Salonic, a fost invitat in studioul PRO X, la Ora Exacta in Sport.

Razvan Lucescu (50 de ani) a reusit performanta carierei in sezonul 2018/19. El a luat eventul in Grecia, cu PAOK Salonic. Pentru fanii lui PAOK, titlul este al doilea la rand, ei considerand ca echipa este "campioana morala" si in sezonul 2017/18, cand a fost depunctata de Federatia Elena.

Razvan Lucescu, despre relatia cu Ivan Savvidis



In sezonul 2017/18, PAOK Salonic a fost depunctata si a pierdut titlul dupa ce excentricul patron al clubului a intrat cu pistolul pe teren la meciul cu AEK Atena. Razvan Lucescu a vorbit la Ora Exacta in Sport despre relatia pe care o are cu Ivan Savvidis, recunoscut ca fiind unul dintre cei mai compulsivi patroni din fotbalul international.

Razvan Lucescu a povestit cum Ivan Savvidis l-a bagat in sedinta la 3 zile dupa castigarea titlului, cand echipa mai avea de jucat finala Cupei. "Ne-a demolat!", a spus el.

"Este un om extrem de puternic din toate punctele de vedere, un om foarte bogat, un om care a investit enorm nu doar in fotbal, dar in toata Grecia. Acolo este o lupta a orgoliilor dintre patroni. Sunt patroni cu averi imense, cu porturi, cu vapoare, cu fabrici in proprietate.

El este si un om care intra foarte mult peste tine, creaza o presiune imensa. Ultimele doua luni au fost incredibile, cu toate ca eram intr-o situatie extraordinara.

Dupa un meci castigat acasa cu 3-0, cand mai erau trei etape pana la final, ne-a chemat si ne-a certat. Ne-a zis ca nu se poate, ca ce fel de fotbal este asta. Si noi batusem cu 3-0!

Urmatorul meci, cu Larisa, s-a terminat 1-1. Imediat dupa meci am primit indicatie ca la Salonic vom avea sedinta. De la Larisa pana la Salonic a fost un entuziasm urias printre fani, pentru ca ei nu au avut voie sa mearga acolo. Ne-au flancat tot drumul, oamenii erau bucurosi.

El (n.r patronul Savvidis) s-a gandit mai bine si a facut sedinta a doua zi.

La cateva zile distanta aveam meci pentru calificarea in finala Cupei. In jurul nostru deja toata lumea vorbea despre event, desi PAOK nu castigase nimic de 30 de ani.

Dupa ce ne-am calificat in finala, i-am spus vicepresedintelui: "Sper ca in seara asta nu avem sedinta". El a zis ca nu, ca sa stau linistit. La 10 minute distanta a venit la mine si mi-a zis ca ne cheama patronul la sedinta.

Ei bine, acolo ne-a demolat. Timp de 40-45 de minute! Facusem 0-0, dar ne calificasem. Mi-a spus ca eu nu am voie sa fiu emotional, ca doar el are voie; eu trebuie sa fiu rational si sa ii mentin pe jucatori cu picioarele pe pamant.

In timpul meciurilor ii demoleaza pe cei din conducere, dar nu se ajunge niciodata la staff. El a mai sugerat ca ar mai vrea sa joace cate un fotbalist, dar niciodata nu mi-a reprosat ca nu am bagat un fotbalist.

Pentru mine e un atuu urias ca jucatorii au vazut ca eu nu fac ce spune patronul. Si nici el nu mi-a reprosat, mi-a dat libertatea sa fac echipa cat timp eu sunt responsabil pentru rezultate.

Apoi, patronul a mai facut o chestie. Cand am fost adus la PAOK, oamenii nu au fost de acord. El a tinut un speech si a zis: "Razvan este antrenorul si eu ii sunt dedicat in totalitate. Daca vreunul dintre voi indrazneste sa spuna ceva, dispare de aici! El este comandantul si noi avem obligatia sa il sprijinim", a spus Razvan Lucescu la PRO X.