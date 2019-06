EURO 2019: Capitolul la care Ianis Hagi l-a depasit pe DE LIGT! Cautarile pentru vedeta Romaniei au EXPLODAT! 

Ianis Hagi a marcat de doua ori la EURO 2019 si le-a amintit tuturor de tatal sau.

Ianis Hagi a impresionat la EURO U21 din Italia si San Marino, a marcat de doua ori, iar Romania U21 lupta in aceasta seara cu nationala Frantei pentru calificarea in semifinale. E momentul asteptat de Gica Hagi, care isi promoveaza fiul inca de la 16 ani! A venit momentul ca Ianis Hagi sa straluceasca in Europa, la fel cum o facea tatal sau.



Ianis Hagi l-a depasit pe De Ligt!

Milioane de oameni din toata lumea au fost cu ochii pe EURO 2019, iar Ianis Hagi a atras atentia in cele doua partide, cu Croatia si Anglia. Multi au vrut sa afle mai mult despre Ianis, astfel ca numele sau l-a depasit pe cel al olandezului Matthijs De Ligt la numarul de cautari pe site-ul transfermarkt.de, platforma specializata in transferurile de jucatori.

De Ligt este noua speranta a fotbalului olandez, aproape de un transfer de 75 de milioane de euro la Juventus, dupa ce a negociat cu Barcelona si PSG.



TOP 5 CEI MAI CAUTATI JUCATORI PE TRANSFERMARKT.DE

1. Ianis Hagi (20 de ani, Viitorul)

2. Matthijs De Ligt (19 ani, Ajax)

3. Louie Barry (16 ani, West Bromwich Albion Youth)

4. Mike Van Beijnen (20 de ani, NAC Breda U21)

5. Nicolas Pepe (24 de ani, LOSC Lille)

Romania - Franta U21 la EURO 2019 e live pe Sport.ro de la ora 22:00!