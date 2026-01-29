Laurențiu Reghecampf trăiește una dintre cele mai bune perioade din cariera sa de antrenor din ultimii mulți ani!

În acest moment, se poate spune că „pariul“ lui „Reghe“, de a semna cu Al-Hilal Omdurman (Sudan), s-a dovedit a fi unul câștigător. Pentru că echipa ocupă locul 1 în campionatul din Rwanda – întrecerea internă din Sudan abia s-a reluat, în ianuarie, după 3 ani de pauză din cauza războiului -, iar în Champions League, Al-Hilal Omdurman tocmai a obținut un rezultat mare: 2-2 cu Mamelodi Sundowns (Africa de Sud). Acest ultim meci a reconfirmat că sudanezii sunt printre granzii continentului, la ora actuală.

„Mulțumim, Reghecampf! Un antrenor competent și curajos“

După confruntarea găzduită de Pretoria, presa arabă e la picioarele lui Reghecampf! Dovadă și articolele publicate după Mamelodi Sundowns – Al-Hilal Omdurman, scor 2-2.

„Reghecampf, un antrenor curajos și competent, a construit o echipă cu caracter și identitate, capabilă să facă față tuturor adversarelor de pe continent. În cele șapte meciuri disputate până acum în Champions League (n.r. – incluzând și partidele din preliminarii), Reghecampf n-a pierdut nici măcar o dată. Și, la ce joacă echipa la ora actuală, mă aștept ca Al-Hilal Omdurman să încheie grupa C neînvinsă. Îmi doresc doar ca stafful administrativ să facă tot ce vrea Reghecampf și să-l lege de Al-Hilal Omdurman pe termen lung printr-o prelungire a actualului acord“, a scris jurnalistul Abu-Mohamad Al-Egharie.

În materialul apărut într-o altă publicație sudaneză, autorul a remarcat, de asemenea, amprenta lăsată de Reghecampf asupra jocului echipei.

„Mulțumim, Reghecampf pentru că ai gestionat la perfecție meciul cu Mamelodi Sundowns! Și, la ce echipă a format acest antrenor român, în mod cert, victoriile vor continua să vină pentru Al-Hilal Omdurman“, a scris autorul textului.

Pentru Al-Hilal Omdurman, urmează partida de „acasă“ cu Mamelodi Sundowns din Africa de Sud, în Champions League. Acest meci e programat pentru vineri (ora 21:00), la Kigali (Rwanda), în condițiile în care echipa lui „Reghe“ e privată de avantajul terenului propriu din cauza situației din Sudan.

În grupele Champions League, la finalul partidelor din această fază, primele două clasate din fiecare serie vor avansa, în sferturi.

