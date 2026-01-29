Formația dirijată de Zeljko Kopic a bifat 12 victorii, opt rezultate de egalitate și trei înfrângeri și completează podiumul cu 44 de puncte după 23 de etape desfășurate în sezonul regulat.



Pentru Dinamo urmează confruntarea cu Petrolul Ploiești de vineri seară, de la ora 20:00, în etapa #24. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro și Facebook Sport.ro



Prime la Dinamo pentru câștigarea titlului: ”Simt că putem bate orice echipă acum”



La conferința de presă premergătoare duelului cu ”lupii galbeni”, Raul Opruț, fundașul lateral al ”câinilor”, a evidențiat că dinamoviștii vor titlul în actuala stagiune.



”Ne așteaptă un meci greu, dar Stadionul Arcul de Triumf va fi plin, iar datoria noastră este să câștigăm toate cele trei puncte.



Nu cred că se pune problema de adaptare pentru că anul trecut am jucat mult pe Stadionul Arcul de Triumf, un teren pe care am avut rezultate foarte bune. Practic casa noastră anul trecut a fost acolo.



Noi trebuie să ne ţinem de obiectivul stabilit la începutul sezonului. Între noi, normal că ne dorim titlul, de aia ne-am şi pus prime de câștigare a titlului.



Suntem acolo sus, avem o echipă bună, am devenit mai maturi anul acesta, mai constanți în joc și rezultate. Vom vedea la final pe ce loc ne vom clasa.



Simt că putem bate orice echipă, însă este fotbal și se poate întâmpla să ai și zile mai proaste. Ceea ce mă bucură pe mine este că sezonul ăsta, chiar și atunci când am pierdut, am reușit să ne impunem jocul, iar ăsta este un lucru foarte important.



Mai departe, sigur că se poate întâmpla să ai şi o zi mai proastă. Dar pe termen lung rezultatele vor veni”, a spus Raul Opruț.

