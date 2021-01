"Este un specialist! Are talentul asta!" Duckadam, cuvinte de LAUDA la adresa lui Tatarusanu dupa ce romanul a fost EROUL lui Milan in Cupa! Ce a spus si despre Dragusin

Ciprian Tatarusanu (34 ani) a fost titular in meciul cu Torino din Cupa Italiei, unde Milan s-a calificat dupa loviturile de departajare.

Portarul roman, transferat de Milan de la Lyon in toamna pentru 500 000 de euro, a fost decisiv in calificarea echipei sale in urmatoarea faza a Cupei Italiei. Tatarusanu a tinut poarta intacta in timpul regulamentar, iar la loviturile de departajare a reusit sa apere, asigurand victoria lui AC Milan.

Helmut Duckadam l-a laudat pe Tatarusanu pentru interventiile sale extrem de bune intr-o interventie in cadrul emisiunii "Ora exacta in sport".

"E un specialist al penalty-urilor, a dovedit-o si la Steaua, are aceasta calitate. Sunt foarte multi portari buni, dar nu au talentul pentru penalty-uri, insa el are", a spus Duckadam la PRO X.

Totodata, fostul presedinte de imagine al FCSB-ului a vorbit si despre Radu Dragusin, care a fost titular si integralist pentru Juventus in meciul de Cupa cu Genoa.

"M-a impresionat, l-am vazut si eu la un meci. M-a impresionat fizicul lui, atitudinea, se vede ca se pregateste la un club mare. Are atitudine de echipa mare, cred ca va putea ajunge un fotbalist foarte valoros", a adaugat fostul portar.