"A uitat greselile de la debut si a devenit protagonistul absolut!" Cum au reactionat jurnalistii italieni dupa ce Tatarusanu a fost eroul lui Milan in Cupa

Romanul i-a refuzat golul lui Andrea Belotti in prelungirile partidei, iar la loviturile de departajare a respins sutul lui Rincon, calificandu-si astfel echipa in sferturile de finala.

Jurnalistii italieni nu au ramas indiferenti la prestatia excelenta a goalkeeper-ului si l-au laudat la finalul meciului. Cei de la Gazzetta.it au notat faptul ca Tatarusanu a reusit inca o data sa faca uitat debutul de cosmar pe care l-a avut, cand a incasat 3 goluri de la AS Roma:

"Tatarusanu si-a uitat greselile comise la debutul sau si a devenit protagonistul absolut, cu o interventie in fata lui Rincon, care a insemnat calificarea in sferturi. De notat ca Tatarusanu a fost extrem de atent si in primele 120 de minute ale meciului."

Jurnalistii de la Gazzetta dello Sport au punctat ca sutul lui Gojak nu a fost suficient pentru a-l invinge pe Tatarusanu, caruia i-au acordat nota 7, iar cei de la Football Italia au scris despre toate reusitele romanului din meciul cu Torino.

"Ciprian Tatarusanu a avut prima interventie excelenta in fata lui Amer Gojak, care a sutat de la marginea careului. In extra-time, acelasi Gojak l-a vazut pe Tatarusanu iesit de pe linia portii si a incercat sa-l lobeze, dar mingea s-a dus peste poarta.

La loviturile de departajare, toate executiile au fost transformate, mai putin cea a lui Tomas Rincon. Sutul sau a fost blocat de Tatarusanu."

In sferturile de finala ale Cupei Italiei, AC Milan va infrunta castigatoarea meciului din optimi care le pune fata in fata pe Inter si Fiorentina.