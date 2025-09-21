Gyor s-a impus cu 2-0 în deplasare la Akademia Puskas, în etapa a șaptea din Ungaria.

Formația la care evoluează românii Ștefan Vlădoiu, Paul Anton, Claudiu Bumba și Deian Boldor este neînvinsă până acum în acest sezon



Paul Anton a marcat în victoria lui Gyor



Paul Anton a deschis scorul din penalty în minutul 12 al partidei din prima ligă din Ungaria.

Scorul a fost majorat de Benbouali, care a marcat în minutul 24 și a stabilit rezultatul final al partidei.

Pe lângă reușita de la 11 metri, fostul dinamovist a avut o prestație excelentă și a primit nota 8, conform aplicației Flashscore.

Pe lângă Paul Anton, și Claudiu Bumba a jucat în acest meci, iar Ştefan Vlădoiu şi Deian Boldor au fost introduși pe parcurs.

În urma acestui rezultat, Gyor a urcat pe locul 2 în campionat, fără să aibă vreo înfrângere în competiția internă.

