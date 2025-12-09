Echipa Franţei, deţinătoarea titlului, a fost învinsă de Olanda cu scorul de 26-23, luni seara, în ultimul lor meci din Grupa principală III a Campionatului Mondial de handbal feminin din Germania şi Olanda.

Olanda - Franța 26-23 în derby-ul de luni

Merel Freriks (CSM Bucureşti) şi Larissa Nusser (Gloria Bistriţa) au marcat câte un gol pentru olandeze.

Ambele echipe erau calificate în sferturile de finală înaintea acestui meci.

După acest rezultat, Olanda va avea o misiune mai facilă în sferturi, contra Ungariei, în timp ce Franţa va primi replica Danemarcei, medaliată cu bronz la Mondialul trecut.

Polonia - Austria 35-30: Magda Balsam de la CSM Slatina a înscris 10 goluri

În alt meci, Polonia a dispus de Austria cu 35-30.

Magda Balsam (CSM Slatina) a marcat 10 goluri pentru învingătoare, Daria Michalak (Dunărea Brăila) a reuşit 5 goluri, Monika Kobylinska (Gloria Bistriţa) 9, Natalia Nosek (SCM Craiova) 1 gol.

Rezultatele înregistrate luni în ultimele meciuri din Grupa a III-a principală și clasamentul



Franţa - Olanda 23-26

Polonia - Austria 35-30

Tunisia - Argentina 29-30

Clasament final:

1. Olanda 10 puncte

2. Franţa 8

3. Polonia 6

4. Austria 2

5. Tunisia 2

6. Argentina

Primele două clasate s-au calificat în sferturile de finală.



Programul meciurilor din sferturile de finală



Marţi (Dortmund)

(18:15) Germania - Brazilia

(21:30) Norvegia - Muntenegru

Miercuri (Rotterdam)

(19:00) Olanda - Ungaria

(22:00) Danemarca - Franţa

Semifinale:

Vineri (Rotterdam)

Germania/Brazilia - Danemarca/Franţa

Norvegia/Muntenegru - Olanda/Ungaria

Duminică (Rotterdam):

Finala mică (15:30)

Finala mare (18:30)

Agerpres

