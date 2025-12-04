România a pierdut meciul cu Ungaria, scor 29-34, și a pierdut orice șansă pentru calificare în sferturile Campionatului Mondial de handbal feminin.



Chiar dacă ”tricolorele” au ieșit din calculele pentru sferturi, rămâne obiectivul setat înainte de turneul final: clasarea în primele zece națiuni, astfel că meciurile cu Senegal și Elveția rămân, în continuare, importante.



Crina Pintea: ”Mi-a plăcut cum a jucat Sorina Grozav”



Pentru România au marcat Grozav 7 goluri, Ostase 5, Boiciuc 4, Roşu 4, Mihai 3, Seraficeanu 2, Popa 1, Dumitraşcu 1, Kerekeş 1, Alghaoui 1, iar pentru Ungaria s-a remarcat Klujber 7. În urma rezultatului, tricolorele rămân cu 2 puncte în grupa I, iar Ungaria adună 6.



Crina Pintea a urmărit-o atent pe Sorina Grozav (26 de ani), soția lui Gicu Grozav, în meciul cu Ungaria și a tras o concluzie.



”Mi-a plăcut și mie foarte mult cum a jucat, a văzut foarte bine pivotul, spațiile, e foarte curajoasă Sorina”, a spus Crina Pintea, invitată specială la emisiunea ”Poveștile Sport.ro”.



Crina Pintea, multiplă campioană națională cu CSM București și câștigătoare a Ligii Campionilor cu Gyor în 2019, a fost numită de EHF cel mai bun pivot în Champions League în 2019. Pintea e una dintre cele mai valoroase handbaliste ale României în ultimii 15 ani.



România pierde un meci cu o încărcătură aparte. ”Tricolorele” erau obligate să câștige această partidă pentru a păstra șanse la calificare în sferturile competiției, dar Ungaria a controlat aproape tot jocul și nu ne-a dat nicio șansă.



Maghiarele au profitat din plin de apărarea firavă a fetelor noastre. Am avut și ghinion, mai ales în repriza secundă, când am bifat mai multe ocazii mari. Janurik a fost la înălțime. Și când nu a fost, a intervenit bara de fiecare dată.



Rămânem cu obiectivul setat înainte de startul acestei competiții, și anume clasarea în primele zece națiuni de la acest turneu final, motiv pentru care meciurile cu Elveția și Senegal rămân, în continuare, foarte importante.

