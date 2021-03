"E o bijuterie!" Mihaila i-a IMPRESIONAT pe italieni dupa ultimele meciuri: "Este de neinlocuit in echipa Parmei!" 

Valentin Mihaila (21 ani) a inscris primul gol in Serie A si i-a impresionat pe italieni.

Fostul jucator al Craiovei a reusit primul sau gol in campionat, impotriva Fiorentinei, dupa ce a intrat pe teren din postura de rezerva. Romanul a si pasat decisiv in meciul incheiat 3-3, dupa un autogol al Parmei, si a fost numit 'omul meciului'.

Presa din Italia s-a aratat incantata de prestatiile solide ale fotbalistului, iar Nicolo Pasta, jurnalist Parma Live i-a dedicat un editorial tanarului jucator transferat in toamna, cu titlul: "Valentin, ne doream sa te fi avut de la inceput!"

"Valentin Mihaila se dovedeste a fi o bijuterie, crud, insa tot bijuterie. Are personaliatate, intotdeauna afecteaza apararea adversa si isi face simtita prezenta in teren. De cand s-a transferat la echipa a avut mereu prestatii bune, a fost unul dintre cei mai buni de pe teren in fiecare meci jucat.

Este pacat ca a venit cu o problema fizica majora care l-a tinut departe de teren pana la Craciun, transformandu-l aproape intr-un transfer din perioada de iarna.

Mihaila este de neinlocuit in aceasta echipa a Parmei si acum a reusit sa 'isi ia zborul' dupa reusita din Cupa Italiei. Cine stie daca isi va continua aceasta serie, care este necesara in acest moment. Mihaila nu este Kulusevski, insa este cel care se apropie cel mai mult de el: nu se poate fara el!", a scris italianul.

In acelasi editorial, Nicolo Pasta l-a analizat si pe Roberto Inglese, revenit in lot dupa o accidentare, concluzionand: "Cu Mihaila si Inglese de la inceputul sezonului, poate situatia nu ar fi fost asa".