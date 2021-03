Mihaila, vazut drept cea mai importanta piesa in viitorul Parmei! "Talentul sau ar trebui sa reprezinte fundatia pentru reconstructia echipei"

Dupa prestatia excelenta de la meciul cu Fiorentina, fostul jucator al Craiovei a fost laudat de toata lumea.

Dupa ce a fost laudat de jurnalistii de la Gazzetta dello Sport si Corriere dello Sport,in urma golului marcat in meciul incheiat 3-3 impotriva Fiorentinei, Mihaila a mai primit o reactie pozitiva si de la Parmalive.com, care spun ca romanul trebuie sa fie principalul pion in viitorul echipei. "Mihaila este cea mai inspirata achizitie, are cel mai bun randament si nu doar meciul cu Fiorentina este o dovada in acest sens. A dat o pasa decisiva si apoi a marcat golul care a aprins flacara sperantei.



Este singurul care cauta duelurile unu contra unu si reuseste sa treaca de adversar. Este debordant in astfel de actiuni. Talentul lui Mihaila, si nu numai, ar trebui sa reprezinte piatra de temelie pentru reconstructia echipei", au scris cei de la Parmalive.com. Jucatorul roman in varsta de 21 de ani a fost prezent in 10 partide in actualul sezon de Serie A, in care a reusit un gol si doua pase decisive.

Dupa transferul de la Craiova, Mihaila a avut probleme cu o accidentare, iar asta i-a amanat debutul pana in luna ianuarie. Totusi, jucatorul pare ca s-a adaptat cerintelor fotbalului italian, iar prestatiile sunt din ce in ce mai bune, lucru imbucurator pentru viitorul nationalei Romaniei, care duce lipsa de jucatori care au o calitate individuala si pot face diferenta in ofensiva.