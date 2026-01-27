Răzvan Raț a vorbit despre situația lui Stanciu la Genoa și a oferit detalii din interior legate de plecare jucătorului român.

Nicolae Stanciu (32 de ani) a fost întâmpinat ca un zeu la aeroport în China. Fotbalistul plecat recent de la Genoa va evolua pentru Dalian Yingbo, locul 11 în stagiunea încheiată recentă.



Răzvan Raț, dezvăluiri din interior legate de plecarea lui Stanciu de la Genoa



Costin Ștucan, moderatorul emisiunii Fața la Joc, care se vede în fiecare luni seara la PRO TV, i-a avut invitați în platou pe Costel Pantilimon, Robert Niță și Cătălin Oprișan, iar prin intermediul unui apel video a fost prezent și Răzvan Raț.

Oficialul de la Genoa a abordat și subiectul legat de plecarea lui Nicolae Stanciu de la echipa din Serie A și a pus capăt anumitor speculații.

Răzvan Raț a explicat că motivul din spatele despărțirii dintre cele două părți nu are legătură cu penalty-ul ratat de Stanciu la ultima fază a partidei cu AC Milan din Serie A, încheiată 1-1.

„S-a tot scris de Stanciu că a fost înlăturat de la echipă pentru că a ratat penalty-ul cu AC Milan. Nu are nicio legătură, deci nu a fost 'bomboana de pe colivă' penalty-ul ăla.

Chiar nu, pur și simplu am ajuns la o înțelegere împreună, că ar fi mai bine ca el să meargă să joace undeva, astfel încât el să revină și la echipa națională și să poate să o ajute.

(n.r. Decizia era luată înainte de penalty-ul acela?) Avem doar discuții, iar Stanciu era nemulțumit că joacă mai puțin, cum e și normal, și atunci am avut doar discuții normale la momentul respectiv”, a spus Răzvan Raț în exclusivitate la PRO TV, în emisiunea Fața la Joc.

Mijlocașul de 32 de ani a jucat doar șapte partide în tricoul „grifonilor” și a marcat un singur gol.

Nicolae Stanciu este cotat la două milioane de euro, conform site-ului de specialitate Tramsfermarkt.com.

