VIDEO EXCLUSIV Se întoarce Radu Drăgușin la Genoa!? Răzvan Raț a dat imediat răspunsul

Se întoarce Radu Drăgușin la Genoa!? Răzvan Raț a dat imediat răspunsul Stranieri
Ovidiu Neacșu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Răzvan Raț a fost întrebat în emisiunea Fața la Joc dacă Genoa a luat în calcul aducerea lui Radu Drăgușin.

TAGS:
radu dragusinTottenhamPremier LeagueGenoadan sucuRazvan Ratfata la joc
Din articol

Radu Drăgușin a intrat în locul lui Romero, în minutul 90+5 al partidei Burnley - Tottenham 2-2, iar la un minut distanță arbitrul a fluierat finalul confruntării.

Fundașul central român a bifat doar șase minute în acest sezon în tricoul echipei din Premier League și își dorește să meargă la o formație unde să primească mai mult timp de joc.

Ce a spus Răzvan Raț de o posibilă revenire a lui Radu Drăgușin la Genoa 

Drăgușin este unul dintre jucătorii de bază ai echipei naționale, iar fotbalistul de 23 își dorește cu siguranță să reintre în ritm pentru meciul de baraj cu Turcia, din 26 martie.

Intrat prin apel video în emisiunea de la PRO TV, Fața la Joc, Răzvan Raț a fost întrebat de Costin Ștucan dacă a existat inters din partea lui Genoa pentru un împrumut al lui Drăgușin.

Oficialul echipei patronate de Dan Șucu a dezvăluit în exclusivitate în emisiunea Fața la Joc motivul pentru care Genoa nu „a atacat” pista unui împrumut a fundașului român.

(n.r. V-ați gândit în vreun moment să îl împrumutați pe Drăgușin iarna asta?) Nu. Nu ne-am gândit pentru că Tottenham era în situația în care voia doar să îl vândă, iar în acest caz nu avea niciun sens”, a spus Răzvan Raț în exclusivitate la PRO TV, în emisiunea Fața la Joc.

Radu Drăgușin a bifat 39 de partide în tricoul lui Tottenham și a fost transferat de echipa dim Premier League în ianuarie 2024 în schimbul a 25 de milioane de euro.

22 de milioane de euro este cota fundașului central român, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ce a descoperit un cuplu în timp ce renova o casă veche de peste 200 de ani. Colecția bizară de obiecte ascunsă în perete
Ce a descoperit un cuplu în timp ce renova o casă veche de peste 200 de ani. Colecția bizară de obiecte ascunsă în perete
ARTICOLE PE SUBIECT
Campioana din Top 5 l-a contactat pe Radu Drăgușin! Transferul pe care nimeni nu-l vedea venind
Campioana din Top 5 l-a contactat pe Radu Drăgușin! Transferul pe care nimeni nu-l vedea venind
Anunț de ultima oră, în privința lui Drăgușin: „Lucrurile s-au pus în mișcare!“
Anunț de ultima oră, în privința lui Drăgușin: „Lucrurile s-au pus în mișcare!“
Dezvăluirea francezilor despre clubul care l-a respins pe Drăgușin: „L-au lăsat în ceață!“
Dezvăluirea francezilor despre clubul care l-a respins pe Drăgușin: „L-au lăsat în ceață!“
ULTIMELE STIRI
Flacăra olimpică a sosit la Cortina d'Ampezzo! Cristi Chivu va face istorie
Flacăra olimpică a sosit la Cortina d'Ampezzo! Cristi Chivu va face istorie
Victor Angelescu, anunț despre transferul lui Alex Dobre
Victor Angelescu, anunț despre transferul lui Alex Dobre
Charalambous și Pintilii, depășiți de situație la FCSB: marea problemă pentru care n-au găsit nicio soluție
Charalambous și Pintilii, depășiți de situație la FCSB: marea problemă pentru care n-au găsit nicio soluție
Încă un fotbalist spaniol la Steaua! Din a câta ligă iberică a ajuns în Ghencea
Încă un fotbalist spaniol la Steaua! Din a câta ligă iberică a ajuns în Ghencea
Ungaria atârnă de un fir de ață la Europeanul de Handbal Masculin (VOYO). Semifinala, un vis febril pentru maghiari
Ungaria atârnă de un fir de ață la Europeanul de Handbal Masculin (VOYO). Semifinala, un vis febril pentru maghiari
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
A refuzat toate ofertele și a semnat cu FCSB: "Chiar dacă erau mai mulți bani"

A refuzat toate ofertele și a semnat cu FCSB: "Chiar dacă erau mai mulți bani"

Dumitru Dragomir propune un antrenor-surpriză la FCSB: ”Gigi trebuie să-l ia”

Dumitru Dragomir propune un antrenor-surpriză la FCSB: ”Gigi trebuie să-l ia”

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Nici Târnovanu, nici Zima! Gigi Becali a anunțat noul portar titular de la FCSB

Nici Târnovanu, nici Zima! Gigi Becali a anunțat noul portar titular de la FCSB

Gigi Becali le-a decis viitorul lui Charalambous și Pintilii după colapsul lui FCSB: ”Îmi asum, e decizia mea”

Gigi Becali le-a decis viitorul lui Charalambous și Pintilii după colapsul lui FCSB: ”Îmi asum, e decizia mea”

S-au convins de Moruțan după 30 de minute! Primele concluzii după debutul la Rapid

S-au convins de Moruțan după 30 de minute! Primele concluzii după debutul la Rapid



Recomandarile redactiei
Flacăra olimpică a sosit la Cortina d'Ampezzo! Cristi Chivu va face istorie
Flacăra olimpică a sosit la Cortina d'Ampezzo! Cristi Chivu va face istorie
Charalambous și Pintilii, depășiți de situație la FCSB: marea problemă pentru care n-au găsit nicio soluție
Charalambous și Pintilii, depășiți de situație la FCSB: marea problemă pentru care n-au găsit nicio soluție
Șut, așa ceva nu i s-a întâmplat niciodată la FCSB: ce i-au făcut arabii, impresionant!
Șut, așa ceva nu i s-a întâmplat niciodată la FCSB: ce i-au făcut arabii, impresionant!
Victor Angelescu, anunț despre transferul lui Alex Dobre
Victor Angelescu, anunț despre transferul lui Alex Dobre
Ungaria atârnă de un fir de ață la Europeanul de Handbal Masculin (VOYO). Semifinala, un vis febril pentru maghiari
Ungaria atârnă de un fir de ață la Europeanul de Handbal Masculin (VOYO). Semifinala, un vis febril pentru maghiari
Alte subiecte de interes
"Fricțiuni" între Ange Postecoglou și Radu Drăgușin? Celebrul Jamie Caragher spune de ce nu joacă fotbalistul român + Întrebarea pe care o lansează
"Fricțiuni" între Ange Postecoglou și Radu Drăgușin? Celebrul Jamie Caragher spune de ce nu joacă fotbalistul român + Întrebarea pe care o lansează
Ce a spus Ange Postecoglou despre Radu Drăgușin înainte de debutul în noul sezon! Cum l-a numit australianul pe fundașul român
Ce a spus Ange Postecoglou despre Radu Drăgușin înainte de debutul în noul sezon! Cum l-a numit australianul pe fundașul român
Paradoxul Jamie Vardy. Are un meniu neindicat sportivilor, dar la 37 de ani face spectacol în Premier League. Ce consuma la pauza partidei cu Tottenham, în care a marcat
Paradoxul Jamie Vardy. Are un meniu neindicat sportivilor, dar la 37 de ani face spectacol în Premier League. Ce consuma la pauza partidei cu Tottenham, în care a marcat
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
George Pușcaș a debutat la ultima clasată din Turcia! A atins mingea de 10 ori și a nimerit bara o dată
George Pușcaș a debutat la ultima clasată din Turcia! A atins mingea de 10 ori și a nimerit bara o dată
Atalanta aduce un atacant de la Genoa și e forțată să-și trimită vedeta la Juventus!
Atalanta aduce un atacant de la Genoa și e forțată să-și trimită vedeta la Juventus!
CITESTE SI
Un om de știință, care a predat la Harvard, crede că a găsit locația exactă a Raiului. Unde s-ar afla

stirileprotv Un om de știință, care a predat la Harvard, crede că a găsit locația exactă a Raiului. Unde s-ar afla

Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

protv Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

Mesajul președintei interimare a Venezuelei pentru Trump: „Gata cu ordinele Washingtonului!”

stirileprotv Mesajul președintei interimare a Venezuelei pentru Trump: „Gata cu ordinele Washingtonului!”

Guvernul renunță la plafonarea gazelor din 31 martie. Care este nota de plată după patru ani de aplicare a măsurii

stirileprotv Guvernul renunță la plafonarea gazelor din 31 martie. Care este nota de plată după patru ani de aplicare a măsurii

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!