Radu Drăgușin a intrat în locul lui Romero, în minutul 90+5 al partidei Burnley - Tottenham 2-2, iar la un minut distanță arbitrul a fluierat finalul confruntării.

Fundașul central român a bifat doar șase minute în acest sezon în tricoul echipei din Premier League și își dorește să meargă la o formație unde să primească mai mult timp de joc.



Ce a spus Răzvan Raț de o posibilă revenire a lui Radu Drăgușin la Genoa



Drăgușin este unul dintre jucătorii de bază ai echipei naționale, iar fotbalistul de 23 își dorește cu siguranță să reintre în ritm pentru meciul de baraj cu Turcia, din 26 martie.

Intrat prin apel video în emisiunea de la PRO TV, Fața la Joc, Răzvan Raț a fost întrebat de Costin Ștucan dacă a existat inters din partea lui Genoa pentru un împrumut al lui Drăgușin.

Oficialul echipei patronate de Dan Șucu a dezvăluit în exclusivitate în emisiunea Fața la Joc motivul pentru care Genoa nu „a atacat” pista unui împrumut a fundașului român.

„(n.r. V-ați gândit în vreun moment să îl împrumutați pe Drăgușin iarna asta?) Nu. Nu ne-am gândit pentru că Tottenham era în situația în care voia doar să îl vândă, iar în acest caz nu avea niciun sens”, a spus Răzvan Raț în exclusivitate la PRO TV, în emisiunea Fața la Joc.

