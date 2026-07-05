A fost titular în toate meciurile de la Mondial, acum semnează în Superliga!

Răzvan Lucescu va ajunge astăzi, pe 5 iulie, în Qatar pentru a semna contractul cu Al Sadd. Antrenorul român urmează să fie prezentat oficial astăzi la noua sa echipă, potrivit presei din zona Golfului.

Ultimele detalii din presa arabă despre Răzvan Lucescu

Lucescu a plecat vara aceasta de la PAOK Salonic, echipă pe care a pregătit-o în ultimii cinci ani.

„Antrenorul a ajuns la un acord cu Al Sadd asupra tuturor detaliilor contractului, care va fi valabil doi ani, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon.

Lucescu va conduce imediat antrenamentele echipei după încheierea perioadei de vacanță. S-a stabilit ca Al Sadd să reia pregătirile la Doha începând de duminică, în vederea sezonului 2026-2027.

„Răzvan Lucescu va avea de gestionat mai multe obiective importante”

Ulterior, echipa va pleca în Austria pentru primul cantonament de vară, care se va desfășura în orașul Linz în perioada 13-24 iulie, iar al doilea stagiu de pregătire va avea loc la Bad Haring, între 25 iulie și 8 august.

În vârstă de 57 de ani, Răzvan Lucescu va avea de gestionat mai multe obiective importante. Printre principalele sale priorități se numără realizarea de noi transferuri, dar și stabilirea listei jucătorilor care nu mai intră în planurile echipei, urmând ca aceștia să fie împrumutați la alte cluburi.

În paralel, conducerea își propune să aducă alți jucători locali pentru a întări lotul înaintea startului noului sezon din Qatar Stars League, programat pe 20 august”, a notat presa arabă.

Salariu faraonic pentru Lucescu

Răzvan Lucescu s-a despărțit de PAOK în această vară, dar nu va sta mult timp fără echipă, după ce s-a înțeles cu o formație din zona Golfului și va semna. Antrenorul român va avea un salariu „faraonic” și ar putea ajunge la o sumă incredibilă la finalul contractului.

Răzvan Lucescu s-a înțeles cu Al Sadd și va semna pentru doi ani cu echipa din Qatar, cu opțiunea de a prelungi pe încă un an, dacă cele două părți își vor dori asta, conform reputatului jurnalist din zona Golfului Ahmed Ragab.

Tehnicianul român va avea în Qatar un salariu de 3,5 milioane de euro pe sezon plus bonusuri de performanță în valoare de 500.000 de euro.

Astfel că, dacă Lucescu va sta trei ani pe banca lui Al Sadd, ar putea ajunge la suma de 12 milioane de euro în perioada petrecută în Qatar.

Nu este prima experiență a lui Răzvan Lucescu în fotbalul din Qatar. Între 2012 și 2014, tehnicianul român a pregătit formația El Jaish, alături de care a cucerit Qatari Stars Cup.