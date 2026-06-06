Roberto Mancini îl laudă pe Cristi Chivu. Ce a remarcat antrenorul italian

Roberto Mancini îl laudă pe Cristi Chivu. Ce a remarcat antrenorul italian Serie A
SPORT.RO
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Roberto Mancini a analizat campionatul câștigat de Inter sub comanda lui Cristi Chivu și a evidențiat calitățile tehnicianului român.

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Inter MilanoSerie Acristi chivu
Din articol

Mancini a avut cuvinte de laudă la adresa antrenorului român, subliniind capacitatea acestuia de a gestiona vestiarul. Fostul tehnician al „nerazzurrilor” a explicat care a fost elementul central care a stat la baza parcursului excelent al lui Chivu.

„Îl cunosc pe Chivu, este un băiat extrem de cumsecade, care cunoaște bine fotbalul și este foarte educat. A făcut o treabă bună și la Parma, venind pe parcurs, dar la Inter a fost extraordinar, reușind să câștige un campionat, a fost foarte bun. A mizat mult pe empatia cu grupul și cred că empatia stă la baza tuturor succeselor, dacă există empatie ai multe șanse de a câștiga”, a spus Roberto Mancini, potrivit TMW.

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Laude pentru Moratti

Mancini nu a uitat nici de Massimo Moratti pe care l-a lăudat pentru succesele înregistrate de Inter Milano în stagiunea încheiată de curând: „Victoriile obținute de Inter sub conducerea sa sunt în totalitate meritul său. Are o dragoste și o pasiune incredibilă”.

Milanezii se pregătesc acum de viitoarea ediție de campionat, urmând să întâlnească Monza pe 23 august 2026.

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