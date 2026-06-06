Roberto Mancini îl laudă pe Cristi Chivu. Ce a remarcat antrenorul italian

Mancini a avut cuvinte de laudă la adresa antrenorului român, subliniind capacitatea acestuia de a gestiona vestiarul. Fostul tehnician al „nerazzurrilor” a explicat care a fost elementul central care a stat la baza parcursului excelent al lui Chivu.

„Îl cunosc pe Chivu, este un băiat extrem de cumsecade, care cunoaște bine fotbalul și este foarte educat. A făcut o treabă bună și la Parma, venind pe parcurs, dar la Inter a fost extraordinar, reușind să câștige un campionat, a fost foarte bun. A mizat mult pe empatia cu grupul și cred că empatia stă la baza tuturor succeselor, dacă există empatie ai multe șanse de a câștiga”, a spus Roberto Mancini, potrivit TMW.