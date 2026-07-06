GALERIE FOTO Lovitură pentru Anglia! OUT de la Mondial după accidentarea stupidă

Lovitură pentru Anglia! OUT de la Mondial după accidentarea stupidă CM 2026
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Jordan Henderson (36 de ani), mijlocașul naționalei Angliei, a suferit o accidentare gravă după victoria cu Mexic (3-2), din optimile de finală ale Cupei Mondiale.

TAGS:
AngliaMexicjordan hendersonCupa Mondiala
Din articol

Jordan Henderson nu va mai fi disponibil pentru naționala Angliei la meciurile rămase de la Cupa Mondială, după accidentarea bizară suferită la finalul meciului cu Mexic, anunță The Athletic.

Jordan Henderson nu va mai putea juca la Cupa Mondială

După ce s-a bucurat alături de coechipieri și suporteri, Henderson a vrut să sară peste un panou publicitar, însă a suferit o căzătură urâtă și și-a fracturat încheietura mâinii. Veteranul din tabăra Angliei va fi supus acum unei intervenții chirurgicale și nu va mai putea fi folosit de Thomas Tuchel.

Rezervă neutilizată în duelul cu Mexic de pe Azteca Stadium, Henderson a avut nevoie să primească oxigen din cauza durerilor foarte puternice și a părăsit terenul pe targă, fiind transportat la spital.

Henderson, care a ajuns recent la 90 de meciuri în tricoul Angliei, a fost folosit de Thomas Tuchel doar în finalul partidei cu Panama (2-0), din faza grupelor. Fostul căpitan al lui Liverpool joacă de vara trecută la Brentford.

În sferturile de finală ale Cupei Mondiale, Anglia va înfrunta Norvegia, la Miami, duminică, 12 iulie, de la ora 00:00. 

Jordan Henderson, accidentat după Mexic - Anglia 2-3

Foto: Getty Images

  • Jordan henderson anglia mexic 1
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Anglia, victorie muncită în fața Mexicului

Selecţionata Angliei s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal 2026, după o victorie muncită în faţa Mexicului, cu scorul de 3-2 (2-1), duminică, pe Mexico City Stadium, într-o partidă din optimile de finală ale turneului final găzduit de Mexic, Statele Unite şi Canada.

Anglia s-a impus prin golurile marcate de Jude Bellingham (36, 38) şi Harry Kane (60 - penalty), deşi a jucat aproape o repriză în zece oameni, iar în sferturile de finală va juca împotriva Norvegiei. Golurile gazdelor au fost reuşite de Julian Quinones (42) şi Raul Jimenez (69 - penalty).

  • Mexic: 1. Raul Rangel - 2. Jorge Sanchez (8. Alvaro Fidalgo, 79), 3. Cesar Montes (căpitan; 4. Edson Alvarez, 46), 5. Johan Vasquez, 23. Jesus Gallardo - 6. Erik Lira - 19. Gilberto Mora (11. Santiago Gimenez, 61), 7. Luis Romo (26. Brian Gutierrez, 61) - 25. Roberto Alvarado, 9. Raul Jimenez, 16. Julian Quinones (22. Guillermo Martinez, 81).
  • Selecţioner: Javier Aguirre.Rezerve neutilizate: 12. Carlos Acevedo, 13. Guillermo Ochoa - 15. Israel Reyes, 20. Mateo Chavez, 17. Orbelin Pineda, 18. Obed Vargas, 24. Luis Chavez, 10. Alexis Vega, 14. Armando Gonzalez, 21. Cesar Huerta.
  • Anglia: 1. Jordan Pickford - 26. Jarell Quansah, 2. Ezri Konsa, 6. Marc Guehi, 3. Nico O'Reilly (25. Djed Spence, 75) - 8. Elliot Anderson (15. Daniel Burn, 75), 4. Declan Rice - 7. Bukayo Saka (5. John Stones, 57), 10. Jude Bellingham, 18. Anthony Gordon - 9. Harry Kane (căpitan; 17. Morgan Rogers, 90).
  • Selecţioner: Thomas Tuchel.Rezerve neutilizate: 13. Dean Henderson, 23. James Trafford - 12. Trevoh Chalobah, 24. Reece James, 14. Jordan Henderson, 16. Kobbie Mainoo, 21. Eberechi Eze, 11. Marcus Rashford, 19. Ollie Watkins, 20. Noni Madueke, 22. Ivan Toney.
  • Arbitru: Alireza Faghani; arbitri asistenţi: George Lakrindis, Andrew Lindsay (toţi din Australia); al patrulea oficial: Jalal Jayed (Maroc); arbitru asistent de rezervă: Zakaria Brinsi (Maroc)Arbitru video: Nicolas Gallo (Columbia); arbitri asistenţi video: Juan Lara (Chile), Juan Soto (Venezuela)Cartonaşe galbene: Rice (1), Kane (68), Sanchez (71), O'Reilly (72), Vasquez (90+8), Jordan Henderson (90+8).Cartonaş roşu: Jarell Quansah (54).
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un băiat rămas fără familie în urma cutremurelor din Venezuela a cerut un abțibild cu Ronaldo. A primit mult mai mult. VIDEO
Un băiat rămas fără familie în urma cutremurelor din Venezuela a cerut un abțibild cu Ronaldo. A primit mult mai mult. VIDEO
ULTIMELE STIRI
Cel mai căutat român după Mondiale: „Un etalon al seriozității“
Cel mai căutat român după Mondiale: „Un etalon al seriozității“
Emoții pentru eroul lui FCSB! Accidentare suferită la antrenament
Emoții pentru eroul lui FCSB! Accidentare suferită la antrenament
Erling Haaland poate ajunge la Real Madrid!
Erling Haaland poate ajunge la Real Madrid!
Dezvăluirea arabilor despre contractul fabulos semnat de Răzvan Lucescu: „Șase!“
Dezvăluirea arabilor despre contractul fabulos semnat de Răzvan Lucescu: „Șase!“
Sepp Blatter dă de pământ cu FIFA în scandalul momentului: ”Încotro te îndrepți?”
Sepp Blatter dă de pământ cu FIFA în scandalul momentului: ”Încotro te îndrepți?”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Am ajuns în faza optimilor

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Am ajuns în faza optimilor

Gata! A venit verdictul de la FIFA în privința lui Istvan Kovacs

Gata! A venit verdictul de la FIFA în privința lui Istvan Kovacs

Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

FCSB ”s-a liniștit”! Transferul atacantului s-a făcut pentru 2.5 milioane de euro

FCSB ”s-a liniștit”! Transferul atacantului s-a făcut pentru 2.5 milioane de euro

Radu Drăgușin s-a înțeles cu noua sa echipă!

Radu Drăgușin s-a înțeles cu noua sa echipă!

Brazilia - Norvegia 1-2 | Haaland și vikingii lui, performanță istorică! Starul lui Manchester City a reușit o „dublă”

Brazilia - Norvegia 1-2 | Haaland și vikingii lui, performanță istorică! Starul lui Manchester City a reușit o „dublă”



Recomandarile redactiei
Emoții pentru eroul lui FCSB! Accidentare suferită la antrenament
Emoții pentru eroul lui FCSB! Accidentare suferită la antrenament
Erling Haaland poate ajunge la Real Madrid!
Erling Haaland poate ajunge la Real Madrid!
Dezvăluirea arabilor despre contractul fabulos semnat de Răzvan Lucescu: „Șase!“
Dezvăluirea arabilor despre contractul fabulos semnat de Răzvan Lucescu: „Șase!“
Au primit vestea legată de promovarea Stelei: ”N-aș fi crezut”
Au primit vestea legată de promovarea Stelei: ”N-aș fi crezut”
Arabii vin după starul Craiovei: „Negocieri intensificate“
Arabii vin după starul Craiovei: „Negocieri intensificate“
Alte subiecte de interes
Luis de la Fuente și secretul succesului Spaniei la EURO 2024: "Altfel nu se putea"
Luis de la Fuente și secretul succesului Spaniei la EURO 2024: "Altfel nu se putea"
Considerat unul dintre pretendenții la postul de selecționer al Angliei, Ange Postecoglou a oferit răspunsul
Considerat unul dintre pretendenții la postul de selecționer al Angliei, Ange Postecoglou a oferit răspunsul
Ce a făcut Anca Todoni în Mexic după ce reușise o victorie fabuloasă în blockbuster-ul de peste patru ore, în primul tur
Ce a făcut Anca Todoni în Mexic după ce reușise o victorie fabuloasă în blockbuster-ul de peste patru ore, în primul tur
S-au anunțat toate detaliile pentru CM 2026: "Cel mai mare spectacol pe care lumea l-a văzut"
S-au anunțat toate detaliile pentru CM 2026: "Cel mai mare spectacol pe care lumea l-a văzut"
Jordan Henderson schimbă iar echipa! Anunțul englezilor
Jordan Henderson schimbă iar echipa! Anunțul englezilor
„A adus jucători cu zero calitate!” Rafael van der Vaart îl face praf pe Jordan Henderson: „Mai bine să fie eliminați!”
„A adus jucători cu zero calitate!” Rafael van der Vaart îl face praf pe Jordan Henderson: „Mai bine să fie eliminați!”
CITESTE SI
Cea mai aglomerată stațiune de pe litoral în primul weekend din iulie. Peste 75.000 de turiști au ocupat rapid plajele

stirileprotv Cea mai aglomerată stațiune de pe litoral în primul weekend din iulie. Peste 75.000 de turiști au ocupat rapid plajele

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

Violator prins la scurt timp după ce a siluit o tânără, într-o parcare din București. Cum a reușit fata să sune la 112

stirileprotv Violator prins la scurt timp după ce a siluit o tânără, într-o parcare din București. Cum a reușit fata să sune la 112

Bucureștiul pregătește noi restricții pentru trotinetele electrice. Acestea nu vor mai putea fi abandonate oriunde

stirileprotv Bucureștiul pregătește noi restricții pentru trotinetele electrice. Acestea nu vor mai putea fi abandonate oriunde

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!