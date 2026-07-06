Jordan Henderson nu va mai fi disponibil pentru naționala Angliei la meciurile rămase de la Cupa Mondială, după accidentarea bizară suferită la finalul meciului cu Mexic, anunță The Athletic.
Jordan Henderson nu va mai putea juca la Cupa Mondială
După ce s-a bucurat alături de coechipieri și suporteri, Henderson a vrut să sară peste un panou publicitar, însă a suferit o căzătură urâtă și și-a fracturat încheietura mâinii. Veteranul din tabăra Angliei va fi supus acum unei intervenții chirurgicale și nu va mai putea fi folosit de Thomas Tuchel.
Rezervă neutilizată în duelul cu Mexic de pe Azteca Stadium, Henderson a avut nevoie să primească oxigen din cauza durerilor foarte puternice și a părăsit terenul pe targă, fiind transportat la spital.
Henderson, care a ajuns recent la 90 de meciuri în tricoul Angliei, a fost folosit de Thomas Tuchel doar în finalul partidei cu Panama (2-0), din faza grupelor. Fostul căpitan al lui Liverpool joacă de vara trecută la Brentford.
În sferturile de finală ale Cupei Mondiale, Anglia va înfrunta Norvegia, la Miami, duminică, 12 iulie, de la ora 00:00.
Anglia, victorie muncită în fața Mexicului
Selecţionata Angliei s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal 2026, după o victorie muncită în faţa Mexicului, cu scorul de 3-2 (2-1), duminică, pe Mexico City Stadium, într-o partidă din optimile de finală ale turneului final găzduit de Mexic, Statele Unite şi Canada.
Anglia s-a impus prin golurile marcate de Jude Bellingham (36, 38) şi Harry Kane (60 - penalty), deşi a jucat aproape o repriză în zece oameni, iar în sferturile de finală va juca împotriva Norvegiei. Golurile gazdelor au fost reuşite de Julian Quinones (42) şi Raul Jimenez (69 - penalty).
- Mexic: 1. Raul Rangel - 2. Jorge Sanchez (8. Alvaro Fidalgo, 79), 3. Cesar Montes (căpitan; 4. Edson Alvarez, 46), 5. Johan Vasquez, 23. Jesus Gallardo - 6. Erik Lira - 19. Gilberto Mora (11. Santiago Gimenez, 61), 7. Luis Romo (26. Brian Gutierrez, 61) - 25. Roberto Alvarado, 9. Raul Jimenez, 16. Julian Quinones (22. Guillermo Martinez, 81).
- Selecţioner: Javier Aguirre.Rezerve neutilizate: 12. Carlos Acevedo, 13. Guillermo Ochoa - 15. Israel Reyes, 20. Mateo Chavez, 17. Orbelin Pineda, 18. Obed Vargas, 24. Luis Chavez, 10. Alexis Vega, 14. Armando Gonzalez, 21. Cesar Huerta.
- Anglia: 1. Jordan Pickford - 26. Jarell Quansah, 2. Ezri Konsa, 6. Marc Guehi, 3. Nico O'Reilly (25. Djed Spence, 75) - 8. Elliot Anderson (15. Daniel Burn, 75), 4. Declan Rice - 7. Bukayo Saka (5. John Stones, 57), 10. Jude Bellingham, 18. Anthony Gordon - 9. Harry Kane (căpitan; 17. Morgan Rogers, 90).
- Selecţioner: Thomas Tuchel.Rezerve neutilizate: 13. Dean Henderson, 23. James Trafford - 12. Trevoh Chalobah, 24. Reece James, 14. Jordan Henderson, 16. Kobbie Mainoo, 21. Eberechi Eze, 11. Marcus Rashford, 19. Ollie Watkins, 20. Noni Madueke, 22. Ivan Toney.
- Arbitru: Alireza Faghani; arbitri asistenţi: George Lakrindis, Andrew Lindsay (toţi din Australia); al patrulea oficial: Jalal Jayed (Maroc); arbitru asistent de rezervă: Zakaria Brinsi (Maroc)Arbitru video: Nicolas Gallo (Columbia); arbitri asistenţi video: Juan Lara (Chile), Juan Soto (Venezuela)Cartonaşe galbene: Rice (1), Kane (68), Sanchez (71), O'Reilly (72), Vasquez (90+8), Jordan Henderson (90+8).Cartonaş roşu: Jarell Quansah (54).