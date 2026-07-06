Jordan Henderson nu va mai fi disponibil pentru naționala Angliei la meciurile rămase de la Cupa Mondială, după accidentarea bizară suferită la finalul meciului cu Mexic, anunță The Athletic.

Jordan Henderson nu va mai putea juca la Cupa Mondială

După ce s-a bucurat alături de coechipieri și suporteri, Henderson a vrut să sară peste un panou publicitar, însă a suferit o căzătură urâtă și și-a fracturat încheietura mâinii. Veteranul din tabăra Angliei va fi supus acum unei intervenții chirurgicale și nu va mai putea fi folosit de Thomas Tuchel.

Rezervă neutilizată în duelul cu Mexic de pe Azteca Stadium, Henderson a avut nevoie să primească oxigen din cauza durerilor foarte puternice și a părăsit terenul pe targă, fiind transportat la spital.

Henderson, care a ajuns recent la 90 de meciuri în tricoul Angliei, a fost folosit de Thomas Tuchel doar în finalul partidei cu Panama (2-0), din faza grupelor. Fostul căpitan al lui Liverpool joacă de vara trecută la Brentford.

În sferturile de finală ale Cupei Mondiale, Anglia va înfrunta Norvegia, la Miami, duminică, 12 iulie, de la ora 00:00.