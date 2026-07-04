Ce a făcut Dennis Man în primul amical al verii

Ce a făcut Dennis Man în primul amical al verii Stranieri
SPORT.RO
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Internaționalul român Dennis Man a evoluat în prima repriză a meciului de pregătire disputat de PSV Eindhoven contra belgienilor de la Antwerp. Partida s-a încheiat la egalitate, 1-1.

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Dennis ManPSV EindhovenPeter Bosz
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PSV Eindhoven a bifat primul test al verii, în vederea pregătirii sezonului 2026-2027. Olandezii au terminat la egalitate partida amicală disputată împotriva lui Antwerp, la capătul unui duel în care antrenorul Peter Bosz a testat numeroși tineri, dar și o parte dintre fotbaliștii de la prima echipă.

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Dennis Man, responsabil cu experiența în prima repriză

Tehnicianul lui PSV a ales să trimită pe teren două garnituri complet diferite în cele două reprize. Dennis Man a fost folosit în prima parte a întâlnirii, având misiunea de a aduce maturitate în joc alături de Nick Olij, Kiliann Sildillia, Yarek Gasiorowski și Couhaib Driouech.

Cu internaționalul român pe gazon, olandezii au controlat jocul și au intrat în avantaj la pauză, grație reușitei semnate de Noah Fernandez. Mijlocașul de 18 ani l-a înlocuit pe Jerdy Schouten la închidere și a marcat cu un șut la colțul lung.

În repriza a doua, Bosz a rulat un alt nucleu de jucători. Deși pe teren și-au făcut apariția nume precum Joey Veerman, Ryan Flamingo sau Alassane Pléa, randamentul echipei a scăzut față de primele 45 de minute. Belgienii au profitat și au restabilit egalitatea în urma unui corner, prin Aaron Ibrahim, stabilind astfel rezultatul final al primului amical pentru formația din Eindhoven.

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