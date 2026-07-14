FOTO Situație bizară la PSV! Echipa lui Dennis Man a făcut-o lată

Situație bizară la PSV! Echipa lui Dennis Man a făcut-o lată Fotbal extern
SPORT.RO
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PSV Eindhoven, echipa alături de care Dennis Man a devenit campion al Olandei, a comis o gafă de proporții.

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PSV EindhovenDennis Manechipament
Din articol

Olandezii au pregătit un nou echipament pentru sezonul 2026-2027, însă l-au ținut secret până în acest moment sau, cel puțin, au încercat.

Noul echipament al lui PSV Eindhoven, ”dezvăluit” din greșeală pe internet

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Dennis Man / Imago Images.
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Noul echipament nu a fost prezentat oficial, dar o imagine cu acesta a început să circule în mediul online. 

Clubul i-a dăruit un tricou din noua colecție lui Robbie van de Graaf, membrul trupei Bankzitters, o formație cunoscută din Olanda. Van de Graaf este mare suporter PSV, iar clubul a vrut să îi facă o bucurie artistului.

Totuși, ideea nu a fost una inspirată, iar noul echipament a fost dezvăluit pe internet înainte de prezentarea oficială. Aflat în vacanță în Tanzania, Robbie van de Graaf a publicat o imagine pe rețelele sociale, în care apărea îmbrăcat cu noul echipament al lui PSV Eindhoven.

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