VIDEO EXCLUSIV Dennis Man, scos din cărți? „Asta îl afectează! Se vede”

Publicitate
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Dennis Man trece printr-o situație neplăcută la echipa de club.

TAGS:
Dennis ManDaniel IsăilăpsvRomaniabosnia
Din articol

Dennis Man are parte de un start de sezon cu probleme la PSV, după ce a început un sigur meci ca titular în acest sezon pentru campioana Olandei.

Jucătorul care a marcat unicul gol al României în partida cu Suedia, încheiată cu victoria nordicilor cu 2-1, a recunoscut că situația sa la echipa de club nu este deloc „roz”.

Daniel Isăilă, despre situația lui Dennis Man de la PSV și Parma: „Evoluții oscilante”

Contactat telefonic în emisiunea VOYO SPORT LIVE, Daniel Isăilă a fost întrebat despre Dennis Man, care a reușit un gol superb la echipa națională, dar ar foarte puține minute la PSV.

Tehnicianul român a spus că Man a avut evoluții oscilante la Parma și PSV și crede că este un mare dezavantaj pentru echipa națională că stranierii nu joacă suficient la echipele lor de club. 

„Evoluțiile lui la echipele din străinătate au fost oscilante (n.r. la Parma și PSV), precum a tuturor jucătorilor români care au plecat în afară. A avut momente bune, momente mai puțin bune, momente în care nu a jucat și asta îl afectează, cel puțin pentru ritmul de joc, randamentul, încrederea cu care vine la echipa națională.

Contează foarte mult când vii la echipa națională să ai jocuri în picioare, să ai evoluții bune, să ai rezultate bune, să joci la un nivel înalt cu echipa de club și asta se vede în evoluții”, a spus Daniel Isăilă, în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.

Dennis Man a adunat 98 de minute în patru meciuri jucate în acest sezon pentru campioana Olandei și nu a reușit vreun gol sau o pasă decisivă.

În stagiunea trecută, aripa dreapta marca 11 goluri și oferea șapte pase decisive în 35 de meciuri jucate pentru PSV.

Dennis Man este cotat la 12 milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

  • Dennis man 12
×
Dennis Man / Getty Images.
ÎNAPOI LA ARTICOL

Dennis Man: „La PSV este o situație nasoală”

Dennis Man și-a arătat nemulțumirea în urma înfrângerii cu Suedia, chiar dacă a marcat unicul gol al „tricolorilor”.

Fotbalistul de 28 de ani s-a arătat nemulțumit de situația de la echipa de club, unde și-a pierdut locul de titular.

„A fost o partidă grea, am încercat să ne facem jocul și să crem probleme. Se poate mai mult la fiecare meci, mă bucur că am marcat, dar sunt dezamăgit pentru că nu am reușit să scoatem ce ne-am dorit înaintea meciului.

Ar trebui să ne dea de gândit acest meci, pentru că vom juca cu ei peste două săptămâni, dar până atunci ne așteaptă alt meci în două zile și trebuie să fim pregătiți. E păcat că jucăm cu stadionul gol cu Bosnia (n.r. la București), dar avem nevie de puncte și vom da totul.

Încerc să uit de problemele de la echipa de club când vin la echipa națională. La PSV este o situație mai nasoală, dar mă antrenez zi de zi, sunt pregătit și când o să am ocazia o să fiu pregătit”, a spus Dennis Man pentru AS.ro.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Grindeanu și Simion, chemați să spună ce au vorbit cu ambasadoarea americană care sugera că SUA au dărâmat Guvernul Bolojan
Grindeanu și Simion, chemați să spună ce au vorbit cu ambasadoarea americană care sugera că SUA au dărâmat Guvernul Bolojan
ARTICOLE PE SUBIECT
„Palmă” primită de Dennis Man după golul din Suedia - România: pierdere de 3 milioane de euro
„Palmă” primită de Dennis Man după golul din Suedia - România: pierdere de 3 milioane de euro
Xavi, dat pe spate de colegul lui Dennis Man: „Jucător de top”
Xavi, dat pe spate de colegul lui Dennis Man: „Jucător de top”
Dennis Man, gest neașteptat după golul din Suedia - România! Cum s-a bucurat atacantul
Dennis Man, gest neașteptat după golul din Suedia - România! Cum s-a bucurat atacantul
Dennis Man, mesaj clar după ce a marcat în Suedia - România: „La PSV este o situație nasoală”
Dennis Man, mesaj clar după ce a marcat în Suedia - România: „La PSV este o situație nasoală”
Reacția suedezilor după golul senzațional marcat de Dennis Man: ”Îl păcălește!”
Reacția suedezilor după golul senzațional marcat de Dennis Man: ”Îl păcălește!”
ULTIMELE STIRI
Fără Ronaldo, Portugalia a învins vikingii lui Erling Haaland în Nations League
Fără Ronaldo, Portugalia a învins vikingii lui Erling Haaland în Nations League
Scene uluitoare în Nations League la Israel - Irlanda! Gestul făcut de irlandezi la imnul adversarilor a făcut înconjurul lumii
Scene uluitoare în Nations League la Israel - Irlanda! Gestul făcut de irlandezi la imnul adversarilor a făcut înconjurul lumii
Jurgen Klopp, fără victorie ca selecționer! Germania a pierdut surprinzător cu Grecia
Jurgen Klopp, fără victorie ca selecționer! Germania a pierdut surprinzător cu Grecia
Argint pentru România la WTT Feeder Linz 2026!
Argint pentru România la WTT Feeder Linz 2026!
Cum a decurs antrenamentul oficial înaintea meciului cu Bosnia! Ce a făcut Gică Hagi și care a fost atmosfera
Cum a decurs antrenamentul oficial înaintea meciului cu Bosnia! Ce a făcut Gică Hagi și care a fost atmosfera
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Cea mai atrăgătoare hocheistă a fost protagonista unui pictorial incendiar, în costum de baie. Imagini spectaculoase

Cea mai atrăgătoare hocheistă a fost protagonista unui pictorial incendiar, în costum de baie. Imagini spectaculoase

Întrebat de FCSB și U Cluj, Nicolae Stanciu a surprins pe toată lumea: "Ei au prima opțiune"

Întrebat de FCSB și U Cluj, Nicolae Stanciu a surprins pe toată lumea: "Ei au prima opțiune"

Învinși, iar acum amenințați după Suedia - România: "Vom trimite nota de plată. E ceva ce n-am mai văzut de multă vreme"

Învinși, iar acum amenințați după Suedia - România: "Vom trimite nota de plată. E ceva ce n-am mai văzut de multă vreme"

2.300.000 de euro pentru Ștefan Târnovanu

2.300.000 de euro pentru Ștefan Târnovanu

FCSB sau U Cluj? Nicolae Stanciu a ales

FCSB sau U Cluj? Nicolae Stanciu a ales

Un nou fundaș dreapta pentru națională?! Ce se poate întâmpla cu Andrei Rațiu: ”Mai mult ca sigur!”

Un nou fundaș dreapta pentru națională?! Ce se poate întâmpla cu Andrei Rațiu: ”Mai mult ca sigur!”



Recomandarile redactiei
Scene uluitoare în Nations League la Israel - Irlanda! Gestul făcut de irlandezi la imnul adversarilor a făcut înconjurul lumii
Scene uluitoare în Nations League la Israel - Irlanda! Gestul făcut de irlandezi la imnul adversarilor a făcut înconjurul lumii
Fără Ronaldo, Portugalia a învins vikingii lui Erling Haaland în Nations League
Fără Ronaldo, Portugalia a învins vikingii lui Erling Haaland în Nations League
Omul care i-a adus 13 milioane de euro lui Gigi Becali într-o singură seară, verdict după transferul lui Denis Drăguș: „Să marcheze”
Omul care i-a adus 13 milioane de euro lui Gigi Becali într-o singură seară, verdict după transferul lui Denis Drăguș: „Să marcheze”
Cum a decurs antrenamentul oficial înaintea meciului cu Bosnia! Ce a făcut Gică Hagi și care a fost atmosfera
Cum a decurs antrenamentul oficial înaintea meciului cu Bosnia! Ce a făcut Gică Hagi și care a fost atmosfera
Jurgen Klopp, fără victorie ca selecționer! Germania a pierdut surprinzător cu Grecia
Jurgen Klopp, fără victorie ca selecționer! Germania a pierdut surprinzător cu Grecia
Alte subiecte de interes
Gazzetta dello Sport a scris despre Dennis Man, iar descrierea este una pe măsură. Ce au remarcat italienii
Gazzetta dello Sport a scris despre Dennis Man, iar descrierea este una pe măsură. Ce au remarcat italienii
Ce a avut de spus Dennis Man după ce a devenit eroul Parmei în meciul cu Fiorentina: ”Putem avea un cuvânt de spus!”
Ce a avut de spus Dennis Man după ce a devenit eroul Parmei în meciul cu Fiorentina: ”Putem avea un cuvânt de spus!”
Au bătut palma! Daniel Isăilă schimbă echipa
Au bătut palma! Daniel Isăilă schimbă echipa
Concluzia la care a ajuns Daniel Isăilă după calificarea României la EURO 2024
Concluzia la care a ajuns Daniel Isăilă după calificarea României la EURO 2024
”Tricolorul” care i-a dat pe spate pe olandezi: ”O opțiune pentru Ajax, Feyenoord și PSV”
”Tricolorul” care i-a dat pe spate pe olandezi: ”O opțiune pentru Ajax, Feyenoord și PSV”
O de la Ocampos și de la OUT din Champions League! Sevilla, eliminată după ce a condus cu 2-0! Gafă uriașă a atacantului
O de la Ocampos și de la OUT din Champions League! Sevilla, eliminată după ce a condus cu 2-0! Gafă uriașă a atacantului 
CITESTE SI
Fraudă de 95 de milioane de euro la cea mai mare bancă din Italia. Escrocii au folosit IA pentru a imita un director

stirileprotv Fraudă de 95 de milioane de euro la cea mai mare bancă din Italia. Escrocii au folosit IA pentru a imita un director

Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

protv Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

O furtună de proporții a lovit insula turistică Skiathos: străzi inundate, restaurante lovite de ape, turiști blocați

stirileprotv O furtună de proporții a lovit insula turistică Skiathos: străzi inundate, restaurante lovite de ape, turiști blocați

Șefa unui supermarket din Italia, concediată după 27 de ani pentru că ascundea 340 de produse expirate. Ce a decis instanța

stirileprotv Șefa unui supermarket din Italia, concediată după 27 de ani pentru că ascundea 340 de produse expirate. Ce a decis instanța

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Rosas Jr. vs Barcelos


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Rosas Jr. vs Barcelos


00:00
UFC
(EN) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(RO) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Silva vs Delgado


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UEFA Europa Conference League
Ajax - Sion


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!