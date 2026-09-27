Dennis Man are parte de un start de sezon cu probleme la PSV, după ce a început un sigur meci ca titular în acest sezon pentru campioana Olandei.

Jucătorul care a marcat unicul gol al României în partida cu Suedia, încheiată cu victoria nordicilor cu 2-1, a recunoscut că situația sa la echipa de club nu este deloc „roz”.

Daniel Isăilă, despre situația lui Dennis Man de la PSV și Parma: „Evoluții oscilante”

Contactat telefonic în emisiunea VOYO SPORT LIVE, Daniel Isăilă a fost întrebat despre Dennis Man, care a reușit un gol superb la echipa națională, dar ar foarte puține minute la PSV.

Tehnicianul român a spus că Man a avut evoluții oscilante la Parma și PSV și crede că este un mare dezavantaj pentru echipa națională că stranierii nu joacă suficient la echipele lor de club.

„Evoluțiile lui la echipele din străinătate au fost oscilante (n.r. la Parma și PSV), precum a tuturor jucătorilor români care au plecat în afară. A avut momente bune, momente mai puțin bune, momente în care nu a jucat și asta îl afectează, cel puțin pentru ritmul de joc, randamentul, încrederea cu care vine la echipa națională.

Contează foarte mult când vii la echipa națională să ai jocuri în picioare, să ai evoluții bune, să ai rezultate bune, să joci la un nivel înalt cu echipa de club și asta se vede în evoluții”, a spus Daniel Isăilă, în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.

Dennis Man a adunat 98 de minute în patru meciuri jucate în acest sezon pentru campioana Olandei și nu a reușit vreun gol sau o pasă decisivă.

În stagiunea trecută, aripa dreapta marca 11 goluri și oferea șapte pase decisive în 35 de meciuri jucate pentru PSV.

Dennis Man este cotat la 12 milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.