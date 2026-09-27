„Palmă” primită de Dennis Man după golul din Suedia - România: pierdere de 3 milioane de euro

Echipa națională a început cu stângul noua campanie de UEFA Nations League. Reprezentativa Suediei s-a impus cu scorul de 2-1, Isak și Gyokeres marcând golurile, pe când pentru „tricolori” a punctat Dennis Man.

„Palmă” primită de Dennis Man după golul din Suedia - România

Partida de pe „Strawberry Arena” a început cu Suedia la timonă, elevii lui Graham Potter dominând autoritar în primele 10 minute. Ulterior, „tricolorii” au echilibrat, însă reușita a venit pentru gazde.

Ayary i-a pasat excelent în profunzime lui Isak, Ghiță nu a putut interveni, iar, în ciuda eforturilor făcute de Ionuț Radu, atacantul de 150 de milioane de euro a lui Liverpool a deschis tabela în minutul 20.

Spre încântarea fanilor din România, elevii lui Gică Hagi au dat replica la scurt timp. După un contra-atac fulger, Andrei Rațiu i-a pasat lui Dennis Man, iar ceea ce a urmat a fost de-a dreptul de vis.

Atacantul lui PSV a trecut superb de experimentatul Lindelof, a șutat, iar Johansson nu a avut nicio șansă să intervină. La scurt timp, Dennis Man a mai avut o ocazie, în minutul 33, însă execuția sa a trecut puțin pe lângă poartă.

Totuși, bucuria nu a fost una deplină. Pe lângă înfrângerea cu Suedia, Dennis Man a mai primit o lovitură. Mai exact, în ziua partidei cota de piață i-a fost actualizată, iar valoarea sa a scăzut cu 3 milioane de euro.

După ce a ieșit campion cu PSV, atacantul era cotat la 15 milioane de euro. Fiind rezervă în ultima perioadă la echipa de club, Dennis Man a ajuns să valoreze 12 milioane de euro.