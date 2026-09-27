Xavi, dat pe spate de colegul lui Dennis Man: „Jucător de top”

Olanda a întâlnit-o pe Germania la debutul în UEFA Nations League. Totodată, această partidă a fost prima cu Xavi din postura de selecționer, iar rezultatul a fost unul bun, anume 1-1.

Xavi, dat pe spate de Ruben van Bommel

Olanda a dominat autoritar partida cu Germania. În ciuda acestui fapt, remiza a fost scoasă pe final, când Ruben van Bommel i-a centrat ideal lui Cody Gakpo, iar atacantul lui Liverpool nu a iertat din fața porții.

În conferința premergătoare partidei cu Serbia, Xavi a scos în evidență că ambii debutanți, Mexx Meerdink și Ruben van Bommel, au avut o evoluție convingătoare. Selecționerul a amintit de pasa excelentă reușită de fiul lui Mark van Bommel.

„Asta arată caracter. A fost primul lui meci astăzi pentru Țările de Jos și a făcut diferența. Și Cody, bineînțeles. De asta avem nevoie. Acesta este un jucător de top. Sunt foarte fericit pentru Ruben.

Credem în el și a demonstrat-o. A și meritat-o, pentru că are o personalitate grozavă. A reuşit să recupereze mingea. Apoi a urmat centrarea excelentă”, a declarat Xavi despre Ruben van Bommel.