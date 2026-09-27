Xavi, dat pe spate de colegul lui Dennis Man: „Jucător de top”

Xavi, dat pe spate de colegul lui Dennis Man: „Jucător de top” Fotbal extern
SPORT.RO
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Xavi a remarcat evoluția unui jucător după Olanda - Germania 1-1.

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Dennis ManxaviRuben van Bommel
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Olanda a întâlnit-o pe Germania la debutul în UEFA Nations League. Totodată, această partidă a fost prima cu Xavi din postura de selecționer, iar rezultatul a fost unul bun, anume 1-1.

Xavi, dat pe spate de Ruben van Bommel

Olanda a dominat autoritar partida cu Germania. În ciuda acestui fapt, remiza a fost scoasă pe final, când Ruben van Bommel i-a centrat ideal lui Cody Gakpo, iar atacantul lui Liverpool nu a iertat din fața porții.

În conferința premergătoare partidei cu Serbia, Xavi a scos în evidență că ambii debutanți, Mexx Meerdink și Ruben van Bommel, au avut o evoluție convingătoare. Selecționerul a amintit de pasa excelentă reușită de fiul lui Mark van Bommel.

„Asta arată caracter. A fost primul lui meci astăzi pentru Țările de Jos și a făcut diferența. Și Cody, bineînțeles. De asta avem nevoie. Acesta este un jucător de top. Sunt foarte fericit pentru Ruben. 

Credem în el și a demonstrat-o. A și meritat-o, pentru că are o personalitate grozavă. A reuşit să recupereze mingea. Apoi a urmat centrarea excelentă”, a declarat Xavi despre Ruben van Bommel.

Ruben van Bommel, colegul lui Dennis Man de la PSV

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Cifrele lui Ruben van Bommel

Ruben van Bommel a făcut primii pași în fotbal la Meerssen, ca ulterior să evolueze la PSV Youth, MVV Maastricht, AZ Alkmaar, iar din vara lui 2025 este legitimat la PSV.

Colegul lui Dennis Man a adunat 9 partide în actualul sezon și a livrat două goluri și patru pase decisive.

  • 18 milioane de euro este cota lui Ruben van Bommel
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