România a pierdut în fața Suediei, scor 1-2, în primul meci al grupei din Nations League din deplasare.

„Tricolorii” au înscris prin Dennis Man în minutul 29, în timp ce nordicii au marcat prin Isak (20') și Gyokeres (43').

Dennis Man: „La PSV este o situație nasoală”

Dennis Man și-a arătat nemulțumirea în urma înfrângerii cu Suedia, chiar dacă a marcat unicul gol al „tricolorilor”.

Fotbalistul de 28 de ani s-a arătat nemulțumit de situația de la echipa de club, unde și-a pierdut locul de titular.

„A fost o partidă grea, am încercat să ne facem jocul și să crem probleme. Se poate mai mult la fiecare meci, mă bucur că am marcat, dar sunt dezamăgit pentru că nu am reușit să scoatem ce ne-am dorit înaintea meciului.

Ar trebui să ne dea de gândit acest meci, pentru că vom juca cu ei peste două săptămâni, dar până atunci ne așteaptă alt meci în două zile și trebuie să fim pregătiți. E păcat că jucăm cu stadionul gol cu Bosnia (n.r. la București), dar avem nevie de puncte și vom da totul.

Încerc să uit de problemele de la echipa de club când vin la echipa națională. La PSV este o situație mai nasoală, dar mă antrenez zi de zi, sunt pregătit și când o să am ocazia o să fiu pregătit”, a spus Dennis Man pentru AS.ro.

Echipele de start:

Suedia: Johansson - Stroud, Starfelt, Lindelof (căpitan) - Holm, Bergvall, Bernhardsson, Ayari, Gudmundsson - Gyokeres, Isak

Rezerve: Tornqvist, Ellborg, Mellberg, Gudmundsson, Svensson, Nygren, Walemark, Swedberg, Ekdal, Karlstrom, Larsson, Skoglund

Selecționer: Graham Potter (51 de ani)

România: I. Radu - Coubiș, Drăgușin, Ghiță - Rațiu, T. Băluță, R. Marin, Bancu - I. Hagi - Man, L. Munteanu

Rezerve: Cojocaru, Hindrich, Borza, Burcă, Ilie, Eissat, Stanciu, Olaru, Mihăilă, Screciu, Tănase, V. Dragomir

Selecționer: Gheorghe Hagi (61 de ani)