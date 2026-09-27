Joao Felix a deschis scorul în minutul 17, după o pasă primită de la Pedro Neto. Portugalia a intrat la cabine cu avantaj, însă Norvegia a revenit în startul reprizei secunde.

Fără Ronaldo, Portugalia a învins vikingii lui Erling Haaland în Nations League

Erling Haaland a restabilit egalitatea în minutul 51, după assistul lui Patrick Berg. Avantajul gazdelor a durat doar trei minute. Goncalo Ramos a înscris pentru 2-1 în minutul 54 și a readus Portugalia în avantaj.

Atacantul lusitan a mai marcat o dată în minutul 59, însă golul nu a fost validat. VAR a intervenit și a indicat o poziție de ofsaid.

Cristiano Ronaldo nu a evoluat. Selecționerul Jorge Jesus l-a păstrat pe banca de rezerve pe toată durata partidei.

Portugalia are maximum de puncte după primele două etape și este liderul Grupei 4. Norvegia ocupă locul secund, cu trei puncte, la egalitate cu Danemarca.