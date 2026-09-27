Jurgen Klopp este, fără doar și poate, unul dintre cei mai simpatizați antrenori din prezent. Atât în mandatul la Borussia Dortmund, cât și în cel de la Liverpool a reușit să aducă rezultate importante.

Jurgen Klopp, fără victorie ca selecționer

După o pauză de doi ani, tehnicianul a decis să revină în „iarbă”. Acesta i-a luat locul lui Julian Nagelsmann pe banca echipei naționale a Germaniei.

Deși așteptările erau ridicate, în condițiile în care „Die Mannschaft” a dezamăgit la Cupa Mondială și fanii credeau că Klopp este varianta ideală, tehnicianul nu a reușit să câștige în primele două partide.

Nemții au fost pe punctul de a se impune în fața Olandei, însă elevii lui Jurgen Klopp au primit gol în prelungiri. Mai exact, Cody Gakpo a reluat excelent din pasa lui Ruben van Bommel, iar „Die Mannschaft” s-a mulțumit doar cu un punct.

În cel de-al doilea duel din UEFA Nations League, Germania era văzută drept mare favorită. Nemții au întâlnit-o pe teren propriu pe reprezentativa Greciei.

Cu o echipă de start mult schimbată, Germania a pierdut în fața elenilor. Kourbelis a marcat unicul gol al partidei în minutul 74, astfel că Grecia s-a impus pentru prima oară în istorie într-un duel cu „Die Mannschaft”.

În urma acestui rezultat, Germania se află pe locul 3 în grupa din UEFA Nations League, cu doar un punct adunat. Grecia este pe 1, cu 6 puncte, Olanda pe 2, cu 4 puncte, iar Serbia este lanterna roșie, cu pe locul 4, fără niciun punct.