Reacția suedezilor după golul senzațional marcat de Dennis Man: ”Îl păcălește!”

Suedezii au deschis scorul prin Alexander Isak în minutul 20, însă Dennis Man a reușit să restabilească echilibrul pe tabelă în minutul 29.

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Totul a plecat de la o centrare a lui Rațiu expediată de pe partea dreaptă. Dennis Man a făcut o preluare perfectă prin care l-a păcălit pe Lindelöf, iar apoi a șutat cu stângul pentru a-l învinge pe Johannson.

Suedezii de la AftonBladet au reacționat imediat după golul marcat de Dennis Man. Jurnaliștii suedezi au remarcat ușurința cu care Dennis Man a trecut de Victor Lindelöf la momentul golului.

”Suedia pierde mingea în jumătatea adversă, iar România poate pleca pe contraatac. Dennis Man primește mingea în careu, îl păcălește pe Lindelöf și trimite mingea în plasă”, au scris suedezii de la AftonBladet.