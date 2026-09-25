Reacția suedezilor după golul senzațional marcat de Dennis Man: ”Îl păcălește!”

Reacția suedezilor după golul senzațional marcat de Dennis Man: ”Îl păcălește!” Fotbal intern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

România se duelează cu Suedia în primul meci din campania de Nations League.

TAGS:
SuediaRomaniaDennis Man
Din articol

Suedezii au deschis scorul prin Alexander Isak în minutul 20, însă Dennis Man a reușit să restabilească echilibrul pe tabelă în minutul 29.

Suedezii au reacționat după golul lui Dennis Man

  • Dennis man 12
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Totul a plecat de la o centrare a lui Rațiu expediată de pe partea dreaptă. Dennis Man a făcut o preluare perfectă prin care l-a păcălit pe Lindelöf, iar apoi a șutat cu stângul pentru a-l învinge pe Johannson. 

Suedezii de la AftonBladet au reacționat imediat după golul marcat de Dennis Man. Jurnaliștii suedezi au remarcat ușurința cu care Dennis Man a trecut de Victor Lindelöf la momentul golului.

Suedia pierde mingea în jumătatea adversă, iar România poate pleca pe contraatac. Dennis Man primește mingea în careu, îl păcălește pe Lindelöf și trimite mingea în plasă”, au scris suedezii de la AftonBladet.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Părinții Valentinei, ucisă și aruncată în Olt, fac declarații tulburătoare: „M-a bătut patru ore”
Părinții Valentinei, ucisă și aruncată în Olt, fac declarații tulburătoare: „M-a bătut patru ore”
ULTIMELE STIRI
Suedia - România 2-1 | Debut cu stângul pentru Gică Hagi! Gyokeres și Isak au făcut diferența
Suedia - România 2-1 | Debut cu stângul pentru Gică Hagi! Gyokeres și Isak au făcut diferența
Gigi Becali, anunț de ultim moment despre transferul lui Nicolae Stanciu la FCSB: ”Am vorbit eu cu el!”
Gigi Becali, anunț de ultim moment despre transferul lui Nicolae Stanciu la FCSB: ”Am vorbit eu cu el!”
Răzvan Marin l-a depășit pe Cristi Chivu și a intrat în istorie: ce a reușit în România - Suedia
Răzvan Marin l-a depășit pe Cristi Chivu și a intrat în istorie: ce a reușit în România - Suedia
S-a ”rupt” în Suedia - România și a fost scos cu targa de pe teren
S-a ”rupt” în Suedia - România și a fost scos cu targa de pe teren
”Vis” spulberat pentru suedezi! Recordul negativ egalat la meciul cu România
”Vis” spulberat pentru suedezi! Recordul negativ egalat la meciul cu România
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
FCSB a primit interdicție la transferuri de la FIFA!

FCSB a primit interdicție la transferuri de la FIFA!

”Lista neagră” a lui Reghecampf la FCSB! Reacții vehemente: ”Te-ai bazat pe el atâția ani!” / ”De asta l-a pus pe listă!”

”Lista neagră” a lui Reghecampf la FCSB! Reacții vehemente: ”Te-ai bazat pe el atâția ani!” / ”De asta l-a pus pe listă!”

Încă o revenire spectaculoasă la FCSB, după sosirea lui Reghecampf? "El e talismanul echipei"

Încă o revenire spectaculoasă la FCSB, după sosirea lui Reghecampf? "El e talismanul echipei"

Meriton Korenica, OUT! Prestațiile sale de la FCSB nu au convins

Meriton Korenica, OUT! Prestațiile sale de la FCSB nu au convins

Cu o zi înainte de Suedia - România, Gică Hagi a făcut anunțul despre Ianis

Cu o zi înainte de Suedia - România, Gică Hagi a făcut anunțul despre Ianis

Suedia - România 2-1 | Debut cu stângul pentru Gică Hagi! Gyokeres și Isak au făcut diferența

Suedia - România 2-1 | Debut cu stângul pentru Gică Hagi! Gyokeres și Isak au făcut diferența



Recomandarile redactiei
Suedia - România 2-1 | Debut cu stângul pentru Gică Hagi! Gyokeres și Isak au făcut diferența
Suedia - România 2-1 | Debut cu stângul pentru Gică Hagi! Gyokeres și Isak au făcut diferența
Gigi Becali, anunț de ultim moment despre transferul lui Nicolae Stanciu la FCSB: ”Am vorbit eu cu el!”
Gigi Becali, anunț de ultim moment despre transferul lui Nicolae Stanciu la FCSB: ”Am vorbit eu cu el!”
Răzvan Marin l-a depășit pe Cristi Chivu și a intrat în istorie: ce a reușit în România - Suedia
Răzvan Marin l-a depășit pe Cristi Chivu și a intrat în istorie: ce a reușit în România - Suedia
S-a ”rupt” în Suedia - România și a fost scos cu targa de pe teren
S-a ”rupt” în Suedia - România și a fost scos cu targa de pe teren
”Vis” spulberat pentru suedezi! Recordul negativ egalat la meciul cu România
”Vis” spulberat pentru suedezi! Recordul negativ egalat la meciul cu România
Alte subiecte de interes
Kristoffer Olsson suferă de o afecțiune inflamatorie rară a vaselor cerebrale. Comunicatul medicilor despre internaționalul suedez
Kristoffer Olsson suferă de o afecțiune inflamatorie rară a vaselor cerebrale. Comunicatul medicilor despre internaționalul suedez
România a plecat cu coada între picioare, EHF Euro 2024 continuă! Două echipe au un parcurs fără greșeală
România a plecat cu coada între picioare, EHF Euro 2024 continuă! Două echipe au un parcurs fără greșeală
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
Gazzetta dello Sport a scris despre Dennis Man, iar descrierea este una pe măsură. Ce au remarcat italienii
Gazzetta dello Sport a scris despre Dennis Man, iar descrierea este una pe măsură. Ce au remarcat italienii
Ce a avut de spus Dennis Man după ce a devenit eroul Parmei în meciul cu Fiorentina: ”Putem avea un cuvânt de spus!”
Ce a avut de spus Dennis Man după ce a devenit eroul Parmei în meciul cu Fiorentina: ”Putem avea un cuvânt de spus!”
CITESTE SI
Siegfried Mureșan: „Aproape toți din conducerea PSD au făcut ceva pe la SRI. Eu nici măcar nu știu unde este sediul”

stirileprotv Siegfried Mureșan: „Aproape toți din conducerea PSD au făcut ceva pe la SRI. Eu nici măcar nu știu unde este sediul”

Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

protv Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

Părinții Valentinei, ucisă și aruncată în Olt, fac declarații tulburătoare: „M-a bătut patru ore”

stirileprotv Părinții Valentinei, ucisă și aruncată în Olt, fac declarații tulburătoare: „M-a bătut patru ore”

De ce a renunțat Loredana, profesoară de engleză, la catedră pentru uniforma militară. Va câștiga 4.500 de lei pe lună

stirileprotv De ce a renunțat Loredana, profesoară de engleză, la catedră pentru uniforma militară. Va câștiga 4.500 de lei pe lună

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Rosas Jr. vs Barcelos


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Rosas Jr. vs Barcelos


00:00
UFC
(EN) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(RO) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Silva vs Delgado


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UEFA Europa Conference League
Ajax - Sion


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!