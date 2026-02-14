Românul a început meciul din postura de rezervă, dar a fost trimis în teren de Peter Bosz în minutul 64. În minutul 82 a reușit să și marcheze, dar nu a fost suficient, iar campioana en-titre a Olandei a pierdut pentru a doua oară în acest sezon de Eredivisie.

În cronica partidei, olandezii au scris că reușita lui Dennis Man nu a reușit să-l calmeze deloc pe antrenorul Peter Bosz, care a fost din ce în ce mai agitat la marginea terenului.

Ce au scris olandezii după ce Dennis Man a marcat din nou pentru PSV

Chiar și după această înfrângere, PSV este mare favorită pentru câștigarea titlului. Are, în continuare, un avans liniștitor în fruntea clasamentului, de 17 puncte față de următoarea clasată, Feyenoord, care are un meci în minus.

”După ce au primit acel gol, cei de la PSV au presat, ceea ce a dus la egalarea lui Man. Acest lucru nu a stârnit tocmai ovații din partea antrenorului Peter Bosz, care a devenit din ce în ce mai morocănos pe măsură ce minutele treceau.

Golul egalizator al lui Man, marcat cu doar câteva minute înainte de fluierul final, s-a dovedit să nu fie ultimul gol al meciului. Când Oehlers l-a depășit pe adversarul său, Ryan Flamingo, acesta a înscris pentru 2-1. De Dijk a explodat de bucurie”, a scris nos.nl.

Pentru Dennis Man, acesta este al doilea meci la rând în care marchează pentru PSV Eindhoven. A mai făcut-o și în meciul din deplasare cu Groningen, în care a înscris golul victoriei, scor 2-1.

În următoarea etapă, PSV se va duela cu Heerenveen pe teren propriu, una dintre echipele care luptă pentru accederea în cupele europene la finele acestui sezon.

PSV Eindhoven este campioana ultimelor două ediții din campionatul Olandei. În sezonul precedent, Ajax a scăpat titlul printre degete, iar acum ”lăncierii” tremură și pentru prezența în UEFA Champions League. Sunt pe locul patru, iar pe trei (locul care asigură prezența în preliminariile competiției) este surpriza NEC Nijmegen.