Starul lusitan a protestat față de fondul de investiții din Arabia Saudită, pentru că e de părere că Al-Nassr este neîndreptățită.

Din acest motiv, Cristiano Ronaldo a decis să nu joace în ultimele trie partide ale echipei sale.

Cristiano Ronaldo revine la Al-Nassr! Starul lusitan, reîncepe cursa pentru golul 1000

Atacantul portughez a revenit la sentimente mai bune față de conducerea arabă, după un scandal de proporții, în care arabii s-au arătat supărați în urma protestului lui Cristiano Ronaldo.

Jurnalistul italian Fabrizio Romano a anunțat că starul lusitan va reveni pentru meciul de sâmbătă cu Al Fateh. Ronaldo a lipist în partidele cu Al Riyadh, Al-Ittihad și cu Arkadag, dar Al-Nassr s-a impus în cele trei dueluri.

Cristiano Ronaldo are 18 goluri și trei pase decisive în 22 de meciuri jucare pentru Al-Nassr în acest sezon. Unul dintre cei mai buni fotbaliști din istoria fotbalului vrea să ajungă la 1000 de goluri marcate, iar momentan a ajus la borna 961 de reușite în carieră.

12 milioane de euro este cota lusitanului la 40 de ani, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

Cristiano Ronaldo, înfuriat de transferul lui Karim Benzema la Al-Hilal

Superstarul portughez susține că Fondul Public de Investiții (PIF) nu se comportă echitabil cu toate cluburile pe care le deține, argumentând că transferul lui Benzema la Al-Hilal îi oferă un avantaj nedrept unei echipe care se află deja în fruntea clasamentului.

Având în vedere că Al-Nassr are în prezent 49 de puncte, la patru „lungimi” în spatele liderului Al-Hilal, Ronaldo consideră aducerea lui Benzema drept o lovitură directă dată speranțelor sale de a câștiga primul său titlu în Saudi Pro League. CR7 este convins că balanța este înclinată împotriva sa.