Dennis Man, notat dupa debutul in Serie A! Ce nota a primit la primul meci pentru Parma 

Dennis Man (22 ani) a debutat in tricoul Parmei, la doar trei zile de cand a semnat contractul cu italienii.

Noul jucator al Parmei a primit aproximativ 15 minute in meciul cu Napoli, insa nu a reusit sa faca ceva semnificativ. Singurul moment in care Man s-a evidentiat a fost in minutul 4 de prelungiri, cand i-a pasat cu calcaiul unui coechipier.

Dennis Man a reusit sa atinga balonul de doar 4 ori si sa dea doar doua pase precise in putinul timp petrecut pe teren cu Napoli. Astfel, fotmob.com l-a notat pe Man cu 5.8, una dintre cele mai mici de pe teren, dupa Luigi Sepe (5.5) si Alberto Grassi (5.6).

Transferul lui Man i-a incantat pe italieni, insa antrenorul Parmei nu a fost la fel de multumit. La finalul meciului, Roberto D'Aversa a reprosat conducerii ca el a cerut jucatori pregatiti pentru Serie A.