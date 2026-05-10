Drumul spre Europa: calculele prin care Dinamo poate obține direct biletele pentru Conference League

Victoria de duminică seara împotriva celor de la FC Argeș, scor 2-1, a consolidat poziția a patra pentru formația bucureșteană la finalul etapei a opta din play-off-ul SuperLigii. Potrivit situației actuale, în care primele două clasate, Universitatea Craiova și U Cluj, se vor înfrunta și în finala Cupei României, locul trei din campionat asigură prezența directă în preliminariile Conference League. În același timp, poziția a patra va trimite echipa la un baraj decisiv împotriva câștigătoarei din play-out.

Pentru a evita meciul de baraj și a încheia pe ultima treaptă a podiumului, bucureștenii trebuie să recupereze diferența de patru puncte față de CFR Cluj, actuala ocupantă a locului trei. Prima și cea mai importantă condiție este obținerea unei victorii în etapa a noua, chiar în meciul direct disputat cu ardelenii, pe teren propriu. Un succes ar strânge clasamentul, aducând-o pe Dinamo la un singur punct în spatele rivalei înainte de ultima rundă.

Mai departe, în etapa a zecea a sezonului, Dinamo trebuie să scoată în fața celor de la U Cluj un rezultat mai bun decât cel înregistrat de CFR Cluj în duelul cu FC Argeș. Concret, o remiză a „câinilor” ar fi de ajuns doar dacă echipa clujeană pierde meciul, în timp ce o victorie devine obligatorie în cazul în care CFR obține un egal.