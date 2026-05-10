Drumul spre Europa: calculele prin care Dinamo poate obține direct biletele pentru Conference League

Drumul spre Europa: calculele prin care Dinamo poate obține direct biletele pentru Conference League Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Dinamo păstrează șanse pentru a se califica direct în cupele europene la finalul sezonului, depinzând de meciul direct cu CFR Cluj și de un joc al rezultatelor în ultima etapă.

TAGS:
DinamoSuperligaCFR Cluj
Din articol

Victoria de duminică seara împotriva celor de la FC Argeș, scor 2-1, a consolidat poziția a patra pentru formația bucureșteană la finalul etapei a opta din play-off-ul SuperLigii. Potrivit situației actuale, în care primele două clasate, Universitatea Craiova și U Cluj, se vor înfrunta și în finala Cupei României, locul trei din campionat asigură prezența directă în preliminariile Conference League. În același timp, poziția a patra va trimite echipa la un baraj decisiv împotriva câștigătoarei din play-out.

Pentru a evita meciul de baraj și a încheia pe ultima treaptă a podiumului, bucureștenii trebuie să recupereze diferența de patru puncte față de CFR Cluj, actuala ocupantă a locului trei. Prima și cea mai importantă condiție este obținerea unei victorii în etapa a noua, chiar în meciul direct disputat cu ardelenii, pe teren propriu. Un succes ar strânge clasamentul, aducând-o pe Dinamo la un singur punct în spatele rivalei înainte de ultima rundă.

Mai departe, în etapa a zecea a sezonului, Dinamo trebuie să scoată în fața celor de la U Cluj un rezultat mai bun decât cel înregistrat de CFR Cluj în duelul cu FC Argeș. Concret, o remiză a „câinilor” ar fi de ajuns doar dacă echipa clujeană pierde meciul, în timp ce o victorie devine obligatorie în cazul în care CFR obține un egal.

  • Dinamo bucuresti fc arges play off superliga superbet 10052026 1
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Avantajul la egalitate de puncte

Există și varianta în care cele două combatante ar încheia stagiunea la egalitate, cu câte 41 de puncte. Acest scenariu prinde contur dacă Dinamo câștigă meciul direct și remizează în ultima etapă, iar clujenii pierd în Capitală și obțin doar un punct cu formația piteșteană. Într-o astfel de situație matematică, departajarea finală se face în favoarea formației bucureștene, principalul criteriu fiind faptul că CFR a beneficiat de rotunjirea punctelor la intrarea în play-off.

De cealaltă parte, ardelenii au un traseu mult mai simplu pentru a-și securiza biletele europene. Având un avans de patru puncte, o singură remiză în meciul direct de etapa viitoare le garantează matematic locul trei, făcând irelevante rezultatele din ultima etapă a campionatului.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
„Uraniu fără reacție”. Cum a murit încet o industrie care hrănea mii de oameni. Avem resurse și minerale rare, dar importăm
„Uraniu fără reacție”. Cum a murit încet o industrie care hrănea mii de oameni. Avem resurse și minerale rare, dar importăm
ARTICOLE PE SUBIECT
Dinamo, 95% la barajul pentru Conference League! Cum arată play-off-ul după 2-1 cu FC Argeș
Dinamo, 95% la barajul pentru Conference League! Cum arată play-off-ul după 2-1 cu FC Argeș
George Pușcaș, ”omul meciului” cu gol și assist în Dinamo - FC Argeș!
George Pușcaș, ”omul meciului” cu gol și assist în Dinamo - FC Argeș!
Dinamo - FC Argeș 2-1! Spectacol pe „Arc”. George Pușcaș a făcut show
Dinamo - FC Argeș 2-1! Spectacol pe „Arc”. George Pușcaș a făcut show
ULTIMELE STIRI
ACUM PSG - Brest, LIVE pe VOYO! Parizienii pot face un pas uriaș înspre titlu
ACUM PSG - Brest, LIVE pe VOYO! Parizienii pot face un pas uriaș înspre titlu
Barcelona - Real Madrid 0-0, ACUM! Catalanii, cu titlul ”pe masă” în El Clasico
Barcelona - Real Madrid 0-0, ACUM! Catalanii, cu titlul ”pe masă” în El Clasico
Marius Niculae a văzut clasamentul din play-off și a fost cât se poate de sincer
Marius Niculae a văzut clasamentul din play-off și a fost cât se poate de sincer
Bogdan Andone nu și-a iertat elevii după eșecul cu Dinamo: „În afară de 2-3 jucători, aș fi schimbat tot!”
Bogdan Andone nu și-a iertat elevii după eșecul cu Dinamo: „În afară de 2-3 jucători, aș fi schimbat tot!”
Ricardo Quaresma a venit la București și a prefațat El Clasico: ”Asta nu e normal!”
Ricardo Quaresma a venit la București și a prefațat El Clasico: ”Asta nu e normal!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Anamaria Prodan a pus mâna pe telefon și l-a convins să semneze cu FCSB

Anamaria Prodan a pus mâna pe telefon și l-a convins să semneze cu FCSB

Dennis Politic schimbă echipa

Dennis Politic schimbă echipa

Cu Ionuț Radu titular, Celta Vigo a învins-o pe Atletico Madrid! Nota primită de român

Cu Ionuț Radu titular, Celta Vigo a învins-o pe Atletico Madrid! Nota primită de român

Louis Munteanu face spectacol peste Ocean! La câte goluri a ajuns românul în MLS

Louis Munteanu face spectacol peste Ocean! La câte goluri a ajuns românul în MLS

A pupat podeaua în primele secunde, apoi s-a dezlănțuit! Cum s-a terminat Daniel Dubois - Fabio Wardley, meci pentru titlul mondial WBO la grea

A pupat podeaua în primele secunde, apoi s-a dezlănțuit! Cum s-a terminat Daniel Dubois - Fabio Wardley, meci pentru titlul mondial WBO la grea

Colegul lui Ionuț Radu a văzut ce a făcut românul în meciul cu Atletico și a exclamat: ”E nebun!”

Colegul lui Ionuț Radu a văzut ce a făcut românul în meciul cu Atletico și a exclamat: ”E nebun!”



Recomandarile redactiei
Barcelona - Real Madrid 0-0, ACUM! Catalanii, cu titlul ”pe masă” în El Clasico
Barcelona - Real Madrid 0-0, ACUM! Catalanii, cu titlul ”pe masă” în El Clasico
Ricardo Quaresma a venit la București și a prefațat El Clasico: ”Asta nu e normal!”
Ricardo Quaresma a venit la București și a prefațat El Clasico: ”Asta nu e normal!”
Lovitură pentru Dinamo înainte de meciul cu CFR Cluj! Un jucător important va fi suspendat
Lovitură pentru Dinamo înainte de meciul cu CFR Cluj! Un jucător important va fi suspendat
Marius Niculae a văzut clasamentul din play-off și a fost cât se poate de sincer
Marius Niculae a văzut clasamentul din play-off și a fost cât se poate de sincer
Gaziantep a luat decizia după ce Mirel Rădoi a bifat trei eșecuri la rând
Gaziantep a luat decizia după ce Mirel Rădoi a bifat trei eșecuri la rând
Alte subiecte de interes
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A!
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Dan Petrescu, înainte de CFR Cluj - Pafos: "Sunt clar mai buni decât noi, îmi dau fiori brazilienii lor. În România n-avem ca ei"
Dan Petrescu, înainte de CFR Cluj - Pafos: "Sunt clar mai buni decât noi, îmi dau fiori brazilienii lor. În România n-avem ca ei"
CITESTE SI
AUR a lansat planul pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor publice”. Soluțiile propuse

stirileprotv AUR a lansat planul pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor publice”. Soluțiile propuse

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Nadia Comăneci, impresionată de numărul tânărului Albert Oprea de la Românii au talent: „M-ai emoţionat. Ești o inspirație”

stirileprotv Nadia Comăneci, impresionată de numărul tânărului Albert Oprea de la Românii au talent: „M-ai emoţionat. Ești o inspirație”

Unde este cel mai greu să trăiești în România. Datele oficiale ale Guvernului despre sărăcie și ajutoare sociale

stirileprotv Unde este cel mai greu să trăiești în România. Datele oficiale ale Guvernului despre sărăcie și ajutoare sociale

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!