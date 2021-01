BREAKING NEWS! Ultimul MESAJ al lui Dennis Man pentru suporterii FCSB dupa ce a semnat cu Parma! Ce le-a transmis fotbalistul

Dennis Man a devenit cel mai scump transfer din istoria Ligii 1.

Aradeanul s-a transferat la Parma, in Serie A, pentru suma de 11 milioane de euro, iar Gigi Becali mai poate incasa alte 2 milioane in functie de anumite clauze din contractul lui Man.

Fostul jucator al FCSB-ului a transmis un mesaj pe pagina de Facebook a ros-albastrilor, in care le multumeste suporterilor ca au fost alaturi de ei si in perioada pandemiei. Man a specificat ca va ramane in continuare alaturi de echipa patronata de Gigi Becali.

"Vrea sa multumesc intregii suflari ros-albastre pentru toate momentele frumoase petrecute impreuna. Chiar daca in ultimul timp nu ati avut posobilitatea sa fiti pe stadion, noi mereu v-am simtit sustinerea. Au fost cei mai frumosi 4 ani jumatate din viata mea, in care mi-am indeplinit visurile de a juca la Steaua, si de a juca in fata suporterilor ros-albastri. Voi ramane in continuare alaturi de voi, si voi fi mereu unul de al vostru", a declarat Dennis Man.

Man a semnat o intelegere valabila pe 4 ani jumatate si va incasa un salariu de aproximativ un milion de euro pe sezon. Parma joaca duminica seara contra lui Napoli, iar fostul jucator de la FCSB ar putea debuta pentru italieni, dupa ce a fost inclus in lot pentru aceasta partida.