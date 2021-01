Nici nu a plecat bine ca MM Stoica i-a gasit deja INLOCUITOR lui Dennis Man! Ce a postat dupa meciul cu Poli Iasi

Octavian Popescu continua sa uimeasca Liga 1 cu evolutiile sale.

FCSB a castigat in fata lui Poli Iasi cu 3-1, sambata seara, iar Octavian Popescu a reusit sa marcheze primul lui gol in Liga 1. Jucatorul in varsta de 18 ani si-a inceput recitalul in minutul 25 cand i-a pasat decisiv capitanului Tanase, care a reusit sa deschida scorul. In minutul 90, fostul jucator al Craiovei a spart gheata si a marcat golul 3 al FCSB-ului in victoria cu Poli Iasi, dupa o pasa venita de la Olimpiu Morutan.

Dupa plecarea lui Man la Parma, FCSB a pierdut un jucator esential, dar MM Stoica considera ca Popescu va putea sa il inlocuiasca. Oficialul de la FCSB a scris pe Instagram ca atat Man cat si Popescu au marcat pentru FCSB, la varsta de 18 ani, impotriva lui Poli Iasi.

Dupa aceasta victorie, FCSB este lider solitar in Liga 1 cu 45 de puncte, fiind la 4 puncte distanta de locul secund ocupat de CFR.