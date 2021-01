Napoli - Parma, LIVE TEXT de la ora 19:00 | Sansa imensa pentru Man! Fostul star de la FCSB este rezerva in meciul din aceasta seara si poate debuta pentru italieni

Urmarim si comentam impreuna meciul dintre Napoli si Parma pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.





Echipele de start:

Parma va juca impotriva lui Napoli, intr-un meci a etapei a 20-a din Serie A. Dennis Man a devenit cel mai scump transfer din istoria Ligii 1. Parma a platit pentru semnatura aradeanului 11 milioane de euro, iar Gigi Becali mai poate incasa alte 2 milioane de euro, in functie de anumite clauze din contractul lui Man. Fostul jucator de la FCSB a semnat o intelegere valabila pe 4 ani jumatate si va incasa un salariu de aproximativ 1 milion de euro pe sezon.

Pentru meciul din deplasarea de la Napoli, antrenorul Parmei, Roberto D'Aversa, a decis sa il lase pe banca rezerve atat pe Man, cat si pe Valentin Mihaila. Sambata, antrenorul italienilor a vorbit pentru prima data despre Dennis Man si a declarat ca jucatorul roman are nevoie de timp ca se creasca.

"Dennis Man este un jucator cu caracteristici pe care nu le aveam la echipa. Nu pot sa fac o evaluare ampla, s-a antrenat o singura data cu noi de dimineata. Dar este o investitie importanta, vine din campionatul Romaniei si, cu tot respectul, e o diferenta ca dificultate fata de Serie A. Are nevoie de timp ca sa creasca.

Oricum sefii clubului fac mutari multe in perioada de mercato, eu antrenez pe cine am la dispozitie. Misiunea mea e sa trimit in teren jucatorii cei mai in forma", a spus antrenorul Parmei inainte meciului cu Napoli.