Mai întâi, atacantul a punctat în minutul patru cu o lovitură de cap , iar apoi a contribuit decisiv la golul de 2-1 marcat de Kennedy Boateng, în minutul 90+1. Pușcaș a protejat excelent balonul și i-a ”așezat” mingea pentru șut colegului său, care a punctat ajutat de o deviere a apărării adverse.

George Pușcaș (30 de ani) a fost cel care a decis această partidă. A fost prima sa partidă din postura de integralist și primul meci în care a avut contribuții la rezultatul echipei sale.

Până acum, Pușcaș a bifat șapte partide pentru cei de la Dinamo, în campionat și Cupa României, dar aceasta a fost prima din postura de integralist și prima în care a reușit să-și treacă în cont un gol sau un assist.

După această partidă, Dinamo ia o opțiune serioasă pentru locul patru, care asigură participarea la barajul pentru Conference League cu o echipă din play-out. Diferența față de locul cinci, ocupat de Rapid, este acum de cinci puncte, cu două etape înainte de finalul sezonului.

De partea cealaltă, FC Argeș rămâne pe ultimul loc, cu 30 de puncte după patru înfrângeri consecutive.

Dinamo - FC Argeș 2-1 | Echipele de start: