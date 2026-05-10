George Pușcaș a fost cel care a deschis scorul în minutul 4, cu o lovitură de cap. ”Câinii” au alergat după golul de 2-0, dar piteștenii au fost cei care au marcat pentru 1-1 în minutul 64, prin Adel Bettaieb, care a punctat cu un șut pe jos din unghi, la care Epassy nu a putut să intervină.

Dinamo - FC Argeș 2-1. Dinamo, mare favorită pentru Conference League

Kennedy Boateng a fost cel care a dat lovitura în minutul 90+1, cu un șut plasat, din ”assist-ul” lui George Pușcaș, iar Dinamo a obținut trei puncte mari în lupta pentru locul patru.

Miza reală pentru acest final de sezon este obținerea locului patru, care asigură participarea la barajul pentru Conference League cu o echipă din play-out. Dinamo este acum mare favorită, după ce s-a distanțat la cinci puncte de Rapid, cu două etape înainte de final.

De partea cealaltă, FC Argeș rămâne pe ultimul loc, cu 30 de puncte după patru înfrângeri consecutive.

Cum arată runda a noua din play-off:

Dinamo - CFR Cluj

FC Argeș - Rapid

Universitatea Craiova - U Cluj

