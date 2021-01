Decizie surprinzatoare luata de catre Dennis Man! Sigla carei echipe din Liga 1 a avut-o pe aparatorile purtate in meciul cu Napoli

Parma a fost invinsa in deplasare, de catre Napoli, scor 2-0, intr-un meci al etapei a 20- a din Serie A.

Dennis Man a fost introdus pe teren in minutul 79, dar nu reusit sa influenteze rezultatul final de pe tabela. Romanul a iesit in evidenta in minutul 90+4, dupa ce a reusit sa trimita o pasa spectaculoasa cu calcaiul catre Conti. Din pacate, centrarea expediata de fundasul lateral a fost slaba si nu a creat niciun pericol la poarta adeversa.

Inainte de inceputul partidei, Man a surprins pe toata lumea. El a transmis si un mesaj emotionant catre fanii FCSB-ului, dar a pastrat si o pereche de aparatori de pe vremea cand evolua pentru UTA.

Pagina de Instagram Dennis Man FanPage a postat o fotografie cu tricoul in care a jucat la Parma, iar pe scaun au fost suprinse si aparatorile fotbalistului cu inscriptiile de la UTA

.

Dennis Man s-a nascut chiar in judetul Arad, mai exact in comuna Vladimirescu. El a evoluat pentru UTA intre 2015 - 2016, inainte sa faca pasul catre FCSB.

Internationatul roman a devenit cel mai scump transfer din istoria Ligii 1, dupa ce Parma i-a platit lui FCSB 11 milioane de euro, insa Gigi Becali mai poate incasa alte doua milioane de euro, in functie de anumite clauze din contract.