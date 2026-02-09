Întrebat de DAZN la finalul meciului, antrenorul italian a vrut să ilustreze diferenţele de interpretare ale VAR-ului, punându-se în situaţia jurnalistei Federica Zille. El i-a sărutat umărul după ce i-a cerut permisiunea pentru a-şi explica punctul de vedere.

Moment ciudat cu Luciano Spalletti la interviu: ”Pot să te pup?”

„Pot să te ating pe braţ? Este un contact”, a spus el. „Pot să te sărut? Şi asta este un contact. Pot să-l mângâi? Este un contact. Dar contactul este diferit de impact. Nu este suficient să definim contactul în mod general, spunând, de exemplu, că dacă îl atingi cu mâna, este o greşeală.”

Explicaţia tactică şi aprinsă a tehnicianului italian nu a surprins-o prea mult pe interlocutoarea sa, care a răspuns râzând. Şi celelalte persoane prezente în studio s-au amuzat de această secvenţă, la fel ca şi prezentatoarea Diletta Leotta, la finalul emisiunii. „Fede este încă puţin roşie, la fel ca puloverul său”, i-a spus ea Federicăi Zille.

„Faultul asupra lui Cabal poate fi interpretat după cum doreşte arbitrul”, a continuat Spalletti, scrie News.ro.