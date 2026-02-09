VIDEO Moment ciudat cu Luciano Spalletti la interviu: ”Pot să te pup?”

Moment ciudat cu Luciano Spalletti la interviu: ”Pot să te pup?” Serie A
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Luciano Spalletti, antrenorul echipei Juventus, a sărutat o jurnalistă pe umăr pentru a ilustra diferenţele de interpretare ale VAR cu privire la un penalti neacordat în timpul meciului terminat la egalitate cu Lazio Roma (2-2).

TAGS:
Luciano Spallettijuventus
Din articol

Întrebat de DAZN la finalul meciului, antrenorul italian a vrut să ilustreze diferenţele de interpretare ale VAR-ului, punându-se în situaţia jurnalistei Federica Zille. El i-a sărutat umărul după ce i-a cerut permisiunea pentru a-şi explica punctul de vedere.

Moment ciudat cu Luciano Spalletti la interviu: ”Pot să te pup?”

„Pot să te ating pe braţ? Este un contact”, a spus el. „Pot să te sărut? Şi asta este un contact. Pot să-l mângâi? Este un contact. Dar contactul este diferit de impact. Nu este suficient să definim contactul în mod general, spunând, de exemplu, că dacă îl atingi cu mâna, este o greşeală.”

Explicaţia tactică şi aprinsă a tehnicianului italian nu a surprins-o prea mult pe interlocutoarea sa, care a răspuns râzând. Şi celelalte persoane prezente în studio s-au amuzat de această secvenţă, la fel ca şi prezentatoarea Diletta Leotta, la finalul emisiunii. „Fede este încă puţin roşie, la fel ca puloverul său”, i-a spus ea Federicăi Zille.

„Faultul asupra lui Cabal poate fi interpretat după cum doreşte arbitrul”, a continuat Spalletti, scrie News.ro.

„Fundasul a comis un fault periculos, dar nu eu sunt cel care decide dacă este penalti sau nu. Sunt lucruri care se întâmplă. Cabal a fost lovit, McKennie nu ar fi putut finaliza pasa unu la unu. Toată lumea protestează la adresa regulilor. Dar întotdeauna există o parte de interpretare. 

Un şut? O mână? Şi presiunea exercitată în timpul şutului? Faultul pe care nimeni nu îl vede? Cu siguranţă nu putem generaliza. Avem nevoie de o reformă care să îmbunătăţească meseria de arbitru, pentru că suntem singurii arbitri temporari din tot stadionul. Trebuie să fim cu toţii profesionişti! Este prea important. Asta creează un dezechilibru. Va fi întotdeauna dificil să generalizăm o regulă. VAR are capacitatea de a evalua. Şi în seara asta, dacă faultul ar fi fost interpretat corect, ar fi fost penalti, întotdeauna”.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Moscova a făcut aceeași promisiune Europei pe care a făcut-o Ucrainei înainte de invazia pe scară largă
Moscova a făcut aceeași promisiune Europei pe care a făcut-o Ucrainei înainte de invazia pe scară largă
ARTICOLE PE SUBIECT
Dinamo - Universitatea Craiova, derby pentru locul 1 din Superligă, de la ora 20:00!
Dinamo - Universitatea Craiova, derby pentru locul 1 din Superligă, de la ora 20:00!
ULTIMELE STIRI
Cum a descris-o Nicușor Bancu pe Dinamo înainte de derby-ul pentru fotoliul de lider
Cum a descris-o Nicușor Bancu pe Dinamo înainte de derby-ul pentru fotoliul de lider
„Înapoi în viitor”, cu longeviva Sorana Cîrstea: câți ani „a topit” românca la Transylvania Open 2026
„Înapoi în viitor”, cu longeviva Sorana Cîrstea: câți ani „a topit” românca la Transylvania Open 2026
Supercampioanele Mikaela Shiffrin și Breezy Johnson vor face echipă în proba combinată de la Jocurile Olimpice!
Supercampioanele Mikaela Shiffrin și Breezy Johnson vor face echipă în proba combinată de la Jocurile Olimpice!
Elizabeth Omoregie a dezvăluit de ce lasă Bucureștiul pentru Budapesta: ”Încă de anul trecut am simțit”
Elizabeth Omoregie a dezvăluit de ce lasă Bucureștiul pentru Budapesta: ”Încă de anul trecut am simțit”
Dinamo - Universitatea Craiova, derby pentru locul 1 din Superligă, de la ora 20:00!
Dinamo - Universitatea Craiova, derby pentru locul 1 din Superligă, de la ora 20:00!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Ce îl sperie pe israelianul Ofri Arad după transferul în România, la FCSB: „Încă n-am uitat!“

Ce îl sperie pe israelianul Ofri Arad după transferul în România, la FCSB: „Încă n-am uitat!“

Gigi Becali a aruncat bomba după Oțelul - FCSB 1-4: „Mâine o să aducem!”

Gigi Becali a aruncat bomba după Oțelul - FCSB 1-4: „Mâine o să aducem!”

Gigi Becali jubilează după 4-1 la Galați: ”Cu ei trei în teren nu ne învinge nimeni în România”

Gigi Becali jubilează după 4-1 la Galați: ”Cu ei trei în teren nu ne învinge nimeni în România”

Dennis Man, gol la doar câteva minute după ce a intrat pe teren! Românul i-a adus victoria lui PSV

Dennis Man, gol la doar câteva minute după ce a intrat pe teren! Românul i-a adus victoria lui PSV

Sassuolo - Inter 0-5 | Victorie fără emoții pentru Chivu. Cum arată clasamentul din Serie A

Sassuolo - Inter 0-5 | Victorie fără emoții pentru Chivu. Cum arată clasamentul din Serie A

Rooney la FCSB! Campioana României se întărește în ofensivă

Rooney la FCSB! Campioana României se întărește în ofensivă



Recomandarile redactiei
Cum a descris-o Nicușor Bancu pe Dinamo înainte de derby-ul pentru fotoliul de lider
Cum a descris-o Nicușor Bancu pe Dinamo înainte de derby-ul pentru fotoliul de lider
Elizabeth Omoregie a dezvăluit de ce lasă Bucureștiul pentru Budapesta: ”Încă de anul trecut am simțit”
Elizabeth Omoregie a dezvăluit de ce lasă Bucureștiul pentru Budapesta: ”Încă de anul trecut am simțit”
„Înapoi în viitor”, cu longeviva Sorana Cîrstea: câți ani „a topit” românca la Transylvania Open 2026
„Înapoi în viitor”, cu longeviva Sorana Cîrstea: câți ani „a topit” românca la Transylvania Open 2026
Nicolae Carnat, fost campion al României, a semnat în Superligă!
Nicolae Carnat, fost campion al României, a semnat în Superligă!
Supercampioanele Mikaela Shiffrin și Breezy Johnson vor face echipă în proba combinată de la Jocurile Olimpice!
Supercampioanele Mikaela Shiffrin și Breezy Johnson vor face echipă în proba combinată de la Jocurile Olimpice!
Alte subiecte de interes
Luciano Spalletti a răbufnit la conferința de presă după egalul cu Croația: "Îți lipsesc 14 ani de experiență!"
Luciano Spalletti a răbufnit la conferința de presă după egalul cu Croația: "Îți lipsesc 14 ani de experiență!"
Spalletti, discurs sincer după înfrângerea cu Spania: "Eram prea disperați"
Spalletti, discurs sincer după înfrângerea cu Spania: "Eram prea disperați"
Juventus își vinde "talismanul" de 70.000.000 euro! Thiago Motta aruncă bomba: "Nu mai face parte din planurile noastre"
Juventus își vinde "talismanul" de 70.000.000 euro! Thiago Motta aruncă bomba: "Nu mai face parte din planurile noastre"
Atalanta aduce un atacant de la Genoa și e forțată să-și trimită vedeta la Juventus!
Atalanta aduce un atacant de la Genoa și e forțată să-și trimită vedeta la Juventus!
CITESTE SI
Partidul de opoziție Tisza din Ungaria, principalul rival al lui Viktor Orban, propune taxă pe avere și adoptarea euro

stirileprotv Partidul de opoziție Tisza din Ungaria, principalul rival al lui Viktor Orban, propune taxă pe avere și adoptarea euro

Moscova a făcut aceeași promisiune Europei pe care a făcut-o Ucrainei înainte de invazia pe scară largă

stirileprotv Moscova a făcut aceeași promisiune Europei pe care a făcut-o Ucrainei înainte de invazia pe scară largă

SUA vor mineralele rare ale României. Ce zăcăminte critice ar fi de oferit în schimbul investițiilor de miliarde

stirileprotv SUA vor mineralele rare ale României. Ce zăcăminte critice ar fi de oferit în schimbul investițiilor de miliarde

Nicușor Dan, invitat de Donald Trump la prima reuniune a Consiliului Păcii. România încă nu a decis dacă va adera

stirileprotv Nicușor Dan, invitat de Donald Trump la prima reuniune a Consiliului Păcii. România încă nu a decis dacă va adera

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!