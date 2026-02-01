Meciul din runda a 21-a a Eredivisie, disputat duminică pe „Philips Stadion”, a adus o surpriză neplăcută pentru fanii români. Dennis Man, unul dintre cei mai importanți oameni de atac ai lui Peter Bosz, nu a fost inclus pe foaia de joc.



Absența „tricolorului” a fost cauzată de probleme medicale. Man a fost schimbat din cauza unei accidentări în partida precedentă, contra celor de la Bayern Munchen, iar staff-ul tehnic a decis să nu riște. Potrivit ultimelor informații venite din Olanda, este vorba despre o accidentare musculară care l-a făcut indisponibil pentru acest duel.



În locul său, antrenorul Peter Bosz a ales o formulă surprinzătoare, titularizându-l în banda dreaptă pe Esmir Bajraktarevic.



Tăvălug în primele 20 de minute



Chiar și fără Dennis Man pe teren, PSV a tranșat derby-ul cu o eficiență remarcabilă în prima repriză. Campioana Olandei a marcat de trei ori în interval de doar șapte minute.



Fundașul Armando Obispo a dat tonul în minutul 10, când a înscris din pasa lui Joey Veerman. Guus Til a majorat diferența la scurt timp, în minutul 13, pentru ca Ismael Saibari să închidă tabela la 3-0 încă din minutul 17, servit de Paul Wanner.



Restul partidei a fost gestionat foarte bine de gazde, tabela rămânând intactă până la final.

