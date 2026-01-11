Liderul din Olanda nu a avut milă de adversari la primul meci oficial din 2026, oferind un spectacol total fanilor prezenți pe „Philips Stadion”, în ciuda temperaturilor care s-au resimțit la minus șase grade Celsius. Intrat pe parcursul jocului, internaționalul român a profitat de degringolada din apărarea oaspeților și a stabilit scorul final, confirmând forma bună a echipei sale, care s-a distanțat la 14 puncte de urmăritoarea Feyenoord.

Man a profitat de o gafă în lanț

Deși ritmul jocului a scăzut considerabil în repriza secundă, pe fondul frigului și al scorului înregistrat pe tabelă, Dennis Man a rămas conectat la miza partidei. „Golul de 5-1, venit spre finalul meciului, a fost o demonstrație de oportunism din partea atacantului român”, au scris cei de la nos.nl.

Faza a pornit de la o neînțelegere majoră în defensiva celor de la Excelsior, unde doi fundași s-au ciocnit și s-au incomodat reciproc. Man a fost pe fază, a preluat mingea și a avansat nestingherit printre restul apărătorilor rămași fără reacție, învingându-l cu sânge rece pe portarul Stijn van Gassel. Reușita sa a mai animat atmosfera, după o repriză a doua destul de ștearsă.

Victorie scumpă pentru PSV: Pepi, accidentat

Chiar dacă tabela arată o victorie entuziasmantă, succesul a fost umbrit de accidentarea gravă a lui Ricardo Pepi. Americanul, care marcase golul de 2-0 în minutul 23, a căzut rău pe mână în momentul șutului.

Diagnosticul medicilor a venit rapid și este unul dur: fractură de antebraț. Atacantul, care a mai avut probleme medicale în ultimul an, va lipsi de pe gazon aproximativ două luni.

