Internaționalul român continuă să impresioneze în Olanda. După o scurtă pauză competițională, Eredivisie a revenit în forță cu etapa a 18-a, iar Dennis Man a fost unul dintre protagoniști. Evoluția sa solidă din flancul drept al atacului celor de la PSV nu a trecut neobservată (gol și pasă de gol cu Excelsior), olandezii răsplătindu-l cu o notă excelentă, 8,3, și cu un loc în „Primul 11” al rundei, alături de coechipierul Joey Veerman.



Man a profitat de șansa oferită și a demonstrat că este o piesă esențială în angrenajul campioanei PSV. Românul a deschis drumul spre victorie oferind assist-ul la golul de 1-0 marcat de Paul Wanner și a închis tabela la 5-1, după o acțiune personală în care a destabilizat complet defensiva adversă.



„Îi face pe fani să uite”



Olandezii au evidențiat impactul major pe care fostul jucător de la Parma îl are în jocul echipei din Eindhoven, remarcând în același timp și capacitatea lui Man de a suplini absențele importante din lot și de a decide meciurile.



„Starul român Dennis Man a fost decisiv pentru PSV exact când au avut nevoie de el. Fostul jucător de la Parma îi face pe toți fanii lui PSV să uite că Ruben van Bommel, jucătorul de 16 milioane de euro, a lipsit atât de mult timp, și a făcut-o din nou împotriva lui Excelsior.

Man a reușit un număr uluitor de șapte driblinguri – a doua cea mai bună performanță a sezonului în Eredivisie – și a înregistrat 10 atingeri în careul advers, un record al meciului. Cele 16 dueluri ale sale, din care a câștigat 10, au fost, de asemenea, un punct de referință al partidei. Cireașa de pe tort: Man a pasat decisiv la golul de deschidere al lui Paul Wanner și a marcat el însuși golul de 5-1, după ce a trecut prin inima apărării celor de la Excelsior”, notează olandezii.



Echipa etapei a 18-a din Eredivisie:



Portar: Bielica (NAC);



Fundași: J. Bos (Feyenoord), Y. Baas (Ajax), Hillen (NAC), Chavez (AZ);



Mijlocași: Veerman (PSV), Weidmann (Twente), J. Baas (Sparta);



Atacanți: Suray (Go Ahead Eagles), Lauritsen (Sparta), Man (PSV).

