Decizia luată de Levadiakos după scandalul în care este implicat Tavi Popescu

Octavian Popescu a ajuns la Levadiakos după un început modest de sezon la FCSB. Fotbalistul nu a mai prins lotul pentru ultimele trei meciuri oficiale ale campioanei înaintea plecării în Grecia.

În această perioadă, Popescu a fost implicat într-un incident. Potrivit informațiilor apărute în presa din România, jucătorul ar fi consumat gaz ilariant.

Octavian Popescu, eligibil pentru partida cu Olympiacos

Chiar și după apariția informațiilor despre acest episod, Levadiakos l-a trecut pe lista pentru campionat. Astfel, Popescu poate evolua în etapa a 5-a, contra lui Olympiacos.