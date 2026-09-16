Decizia luată de Levadiakos după scandalul în care este implicat Tavi Popescu

Decizia luată de Levadiakos după scandalul în care este implicat Tavi Popescu Stranieri
SPORT.RO
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Levadiakos a luat decizia în privința lui Octavian Popescu, după incidentul în care fotbalistul este implicat. 

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gaz ilariantOctavian PopescuLevadiakosFCSB
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Octavian Popescu a ajuns la Levadiakos după un început modest de sezon la FCSB. Fotbalistul nu a mai prins lotul pentru ultimele trei meciuri oficiale ale campioanei înaintea plecării în Grecia.

În această perioadă, Popescu a fost implicat într-un incident. Potrivit informațiilor apărute în presa din România, jucătorul ar fi consumat gaz ilariant.

Octavian Popescu, eligibil pentru partida cu Olympiacos

Chiar și după apariția informațiilor despre acest episod, Levadiakos l-a trecut pe lista pentru campionat. Astfel, Popescu poate evolua în etapa a 5-a, contra lui Olympiacos.

Situația echipei lui Elias Charalambous și Mihai Pintilii este însă complicată. Levadiakos ocupă ultima poziție în campionatul Greciei, cu un singur punct după primele patru etape. Formația a încheiat sezonul trecut pe locul 6 și are nevoie de rezultate pentru a ieși din partea de jos a clasamentului.

  • Octavian Popescu a jucat opt partide pentru FCSB în actuala stagiune. A marcat un gol și a oferit patru pase decisive.

În vârstă de 23 de ani, fotbalistul este cotat la 600.000 de euro și are în palmares două titluri de campion al României cu FCSB.

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