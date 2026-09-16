LIVE TEXT Tănase vs Radu azi în Omonia Nicosia - Celta Vigo! Derby AC Milan - Benfica și meci de Europa League în Giulești

Tănase vs Radu azi în Omonia Nicosia - Celta Vigo! Derby AC Milan - Benfica și meci de Europa League în Giulești Europa League
Alexandru Hațieganu
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Meciurile din prima etapă din Europa League, LIVE TEXT pe Sport.ro.

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florin tanaseAndrei RaduIonut Andrei RaduIonut RaduAC Milan
Din articol
  • Radu si tanase imago1027042795h
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Omonia Nicosia - Celta Vigo

Ararat-Armenia - Sparta Praga

AC Milan - Benfica Lisabona

Hapoel Beer Sheva - Dinamo Zagreb în Giulești

Anderlecht Bruxelles - Olympique Lyon

Bayer Leverkusen - NK Celje

Sunderland - AZ Alkmaar

Sturm Graz - Rennes

Olympiacos Pireu - Jagiellonia Bialystok

Ran Kozuch, antrenorul lui Hapoel Beer Sheva, înaintea meciului cu Dinamo Zagreb din Giulești

”Sunt bucuros că România ne-a permis să jucăm aici. Cred că gazonul este OK, mereu se poate mai bine, dar este unul bun.

Dacă vom avea fani, atunci voi fi fericit. Am mulți prieteni români, deci sunt sigur că ei vor fi aici și ne vor susține. 

Cred că atmosfera va fi una bună, jocul va fi unul bun. Va fi un meci greu, pentru că jucăm împotriva unui adversar puternic”, a declarat la Digisport Ron Kozuch, antrenorul lui Hapoel Beer Sheva, echipă din Israel care va juca toate cele patru meciuri de acasă din faza ligii Europa League pe stadionul din Giulești.

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