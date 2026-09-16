Gigi Becali rupe tăcerea după ce Octavian Popescu e suspectat că a consumat gaz ilariant: „Nu va mai fi anturajul”

Ran Kozuch, antrenorul lui Hapoel Beer Sheva, înaintea meciului cu Dinamo Zagreb din Giulești

”Sunt bucuros că România ne-a permis să jucăm aici. Cred că gazonul este OK, mereu se poate mai bine, dar este unul bun.

Dacă vom avea fani, atunci voi fi fericit. Am mulți prieteni români, deci sunt sigur că ei vor fi aici și ne vor susține.

Cred că atmosfera va fi una bună, jocul va fi unul bun. Va fi un meci greu, pentru că jucăm împotriva unui adversar puternic”, a declarat la Digisport Ron Kozuch, antrenorul lui Hapoel Beer Sheva, echipă din Israel care va juca toate cele patru meciuri de acasă din faza ligii Europa League pe stadionul din Giulești.