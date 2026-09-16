VIDEO EXCLUSIV Edi Iordănescu, la FCSB?! Gigi Becali a oferit toate detaliile: „A fost o discuție”

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SPORT.RO
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Gigi Becali a vorbit despre o posibilă colaborare cu Edi Iordănescu.

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Deși a început bine sezonul din SuperLiga, FCSB a intrat într-un con de umbră, în ultimele patru etape desfășurate obținând doar un punct. În acest context, fanii se întreabă cât va mai continua, de fapt, Marius Baciu pe banca tehnică.

Gigi Becali a oferit toate detaliile despre discuția cu Edi Iordănescu

Actualul antrenor are un ultimatum: dacă nu va câștiga în fața Universității Craiova, va fi demis. În condițiile date, în presă au apărut mai multe nume de tehnicieni, cum ar fi Edi Iordănescu sau Mirel Rădoi.

Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În ediția de miercuri, 16 septembrie, Cristi Pintea a purtat un dialog în direct cu Gigi Becali, patronul FCSB.

Întrebat despre o posibilă numire a lui Edi Iordănescu, Gigi Becali a răspuns fără ezitare. Mai exact, omul de afaceri a precizat că totul s-a rezumat la o discuție, acum o lună de zile, însă negocierile nu au avansat, iar, cel puțin pentru moment, nu există varianta ca Marius Baciu să fie înlocuit cu fostul selecționer.

„(n.r. - despre Edi Iordănescu): Nu, tată. Asta a fost acum vreo lună de zile. A fost o discuție acolo. A fost o discuție, nu a fost o propunere. A fost o discuție între doi oameni, prieteni, și atât. Adică: `Băi, vino atunci la mine, asta, asta, asta, asta.` Înțelegi?”, a declarat Gigi Becali la VOYO SPORT LIVE.

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Edi Iordănescu, acord de principiu / Foto: Sport Pictures
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Edi Iordănescu, mandat reușit la FCSB

Edi Iordănescu a fost antrenor la FCSB între august - noiembrie 2021. Acesta a rezistat pe banca tehnică doar 12 etape, în ciuda rezultatelor bune. Bilanțul fostului selecționer a fost de 8 victorii, două remize și două înfrângeri.

Situația în SuperLiga era una excelentă, cu 7 victorii, două remize și doar o înfrângere. Deși media de 2.17 puncte pe meci impresiona, Gigi Becali nu era mulțumit de jocul prestat, astfel că Edi Iordănescu a fost înlăturat de la cârma formației.

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