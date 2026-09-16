Naționala României a fost în „hibernare“ în plină vară. Încă o dată! Pentru că, în timp ce 48 de echipe au jucat la Mondialul din Canada, Mexic și SUA, noi am stat acasă. Am lipsit pentru a 7-a oară la rând de la un Campionat Mondial.

Acum însă, tricolorii vor reveni pe teren în Nations League, competiție înființată de UEFA, ca să înlocuiască meciurile amicale. Ajunsă în Liga B, în grupa a 4-a, România va ataca primele două poziții, cele care oferă șansa promovării în Liga A. Primele noastre patru meciuri se vor desfășura după următorul program:

25 septembrie: Suedia – România

28 septembrie: România – Bosnia (meci cu porțile închise)

2 octombrie: Polonia – România

5 octombrie: România – Suedia

După acest tur de forță, cele două dueluri rămase, cu Polonia acasă și cu Bosnia în deplasare, se vor juca pe 14, respectiv 17 noiembrie.

Hagi, iritat că vedem jumătatea goală a paharului

Cu ocazia debutului campaniei pentru Nations League, selecționerul Gheorghe Hagi (61 de ani) a susținut, astăzi, o conferință. Prilej cu care a atacat vehement negativismul care domnește în societatea românească.

„Eu vin și spun că avem jucători, că se poate. La televizor, se spune că n-avem. Totul e negativ. Tot, tot, tot! Jucătorul care vine la națională trebuie să fie optimist, convins că se poate. Cum să facă asta, dacă e totul negativ? Am vrut să tac, dar dacă m-ați provocat... Eu zic că se poate! Avem patru meciuri, trebuie să fim competitivi, să le câștigăm pe toate. Avem jucători valoroși. România are jucători. Eu sunt convins că așa e. Avem niște lipsuri. Nu suntem noi cei mai buni, dar putem să devenim cei mai buni. Baza există. Acest lucru îmi dă încredere. Dacă n-aveam încredere, nu veneam“, a spus Hagi.

„Eu nu fac reconstrucție“

Selecționerul a anunțat că lotul final, pentru primele patru meciuri din Nations League, va fi anunțat vineri.

„Lotul o să-l vedeți vineri. Lucrul cel mai important pentru noi e să avem jucători cu experiență internațională. Pentru că urmează să jucăm niște meciuri mari. Eu nu vreau să vorbesc despre ce se întâmplă la cluburi. Jucătorii de pe lista naționalei sunt importanți pentru noi, iar eu contez pe ei. Eu nu fac reconstrucție! N-am pomenit niciodată de așa ceva. Ne lipsește mentalitatea. Dar eu nu fac reconstrucție. Mentalitatea e cu totul altceva. Se poate construi în timp. Cât mai repede! Pentru că mie îmi place să câștig și transmit asta“, a adăugat selecționerul României.