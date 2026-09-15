Conducerea lui FCSB a clarificat scandalul cu gaz ilariant în care este implicat Tavi Popescu! Mihai Stoica: ”Mi-a promis că va ieși din acel anturaj!”

Mutarea a fost una surprinzătoare și a venit la puțin timp după ce fotbalistul a lipsit o perioadă de la antrenamentele roș-albaștrilor.

Oficialii clubului și fotbalistul au explicat că absența sa a fost cauzată de faptul că acesta s-a simțit rău, iar Mihai Stoica l-a trimis acasă la părinți pentru a se repune pe picioare.

Conform Prosport, adevărul ar fi cu totul altul. În ziua în care jucătorul nu s-a prezentat la antrenamente, oficialii clubului și rudele lui Octavian Popescu ar fi anunțat autoritățile, care ar fi fost nevoite să forțeze intrarea în locuința fotbalistului de la FCSB după ce acesta nu ar fi răspuns la ușă. Conform sursei citate, Octavian Popescu ar fi consumat gaz ilariant, un gaz folosit în medicină pe post de sedativ, dar care, în România, nu este ilegal. Pentru că ar fi devenit agresiv verbal la vederea polițiștilor, Octavian Popescu ar fi fost transportat la Spitalul Clinic de Psihiatrie ”Prof. Dr. Alexandru Obregia” pentru o expertiză.

Fără a spune clar dacă informațiile apărute în legătură cu Octavian Popescu sunt adevărate sau false, Gigi Becali a explicat că și-a dat acordul pentru împrumutul lui Octavian Popescu în Grecia pentru a-l scoate dintr-un anturaj în care fotbalistul intrase.

În ceea ce îl privește pe Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB spune că mutarea în Grecia nu a avut de a face cu anturajul în care intrase Octavian Popescu, ci cu faptul că nu mai avea loc în echipă după ultimele transferuri făcute de FCSB.

Totuși, și Mihai Stoica a confirmat faptul că anturajul lui Octavian Popescu nu era unul potrivit pentru un sportiv de performanță, însă a clarificat faptul că situația jucătorului este mult mai delicată.

”E o chestiune delicată, care nu are legătură cu fotbalul, şi nu am niciun comentariu de făcut. Sunt nişte zvonuri şi, pe baza unor zvonuri, s-a scris un articol. Nu am niciun comentariu de făcut, sunt probleme mult prea delicate.

Nu de aia a fost trimis în Grecia. A fost împrumutat acolo pentru că Elias şi Mihai Pintilii şi l-au dorit mult. Noi am făcut nişte transferuri şi era puţin mai complicat să îşi găsească un loc şi s-a considerat că e mai bine să plece acolo.

E foarte adevărat, el, care era cel mai cuminte fotbalist de la noi, a intrat într-un anturaj care, în niciun caz, nu i-a făcut bine. Am avut discuţii, mi-a promis că va ieşi din anturajul respectiv, a ieşit o perioadă, s-a întors, dar de aici până să discutăm ceva despre ceva, dacă n-am fost de faţă, mi se pare o chestie foarte gravă.

Poate să afecteze imaginea unui fotbalist care poate să câştige milioane şi se poate îndrepta împotriva ta dacă n-ai probe”, a spus oficialul de la FCSB la Prima Sport.