Printre altele, finanțatorul fostei campioane a României s-a arătat convins de faptul că a făcut o afacere de senzație cu transferul lui Denis Drăguș (27 de ani), liber de contract după despărțirea de Trabzonspor.

Chiar dacă Becali nu a cheltuit niciun ban pentru transfer, atacantul a fost ademenit să revină în Superliga României cu un salariu fabulos, de un milion de euro pe sezon, cel mai mare salariu din istoria campionatului nostru.

Gigi Becali: ”Pe Drăguș l-am luat gratis, e cel mai bun al României”

Drăguș a și debutat la FCSB, în egalul cu Petrolul, scor 2-2. Deși a făcut pregătirea de vară cu Trabzonspor, atacantul nu a jucat în niciun meci amical sau oficial pentru formația turcă. Precedenta sa partidă a fost amicalul România - Țara Galilor 2-1, din 6 iunie.

„E cel mai bun jucător al României, e numărul 1 al României. Eu de ce am dat un milion? Eu l-am luat gratuit, un jucător care face patru milioane, eu l-am cumpărat cu zero bani. Îi dau un milion salariu, dar îl vând cu patru milioane peste un an”, a spus Becali, la ”VOYO SPORT LIVE”.

Denis Drăguș a părăsit fotbalul românesc în 2019, atunci când FC Viitorul l-a vândut în Belgia, la Standard Liege, pentru 1,8 milioane de euro. Ulterior, Drăguș a mai evoluat pentru formații precum Crotone, Genoa, Gaziantep, Trabzonspor și Eyupspor

Drăguș a costat-o 1,7 milioane de euro pe Trabzonspor în 2024, în momentul transferului de la Standard Liege. Atacantul a marcat însă doar 3 goluri în 26 de meciuri.

Ciprian Marica: „Îmi spuneau cei din Turcia că asta ar fi marea lui problemă”

Ciprian Marica a dezvăluit în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE care este marea problemă a atacantului cu salariu de un milion de euro pe an de la FCSB.

„Pe mine de la FCSB mă interesa Drăguș, pentru că simpatizez cu el. Voiam ca el să intre bine în ultimele 20 de minute și să iasă în evidență până la urmă cu toții vorbi despre salariul lui Dărguș, care este un salariu normal pentru Europa, dar un salariu mare pentru noi (n.r. în România), dar nu mi se pare corect pentru el, pentru că se pune o presiune suplimentară pe el din această cauză.

Trebuie să remarcăm că nu este pregătit fizic și are nevie de timp ca să se acomodeze și cel mai probabil o să i se dea timp. Trebuie să fie conștient că dacă nu se va integra în jocul ei echipei și nu va reuși să facă și un joc bun și colectiv, nu doar individual, pentru că îmi spuneau cei din Turcia că asta ar fi marea lui problemă.

Am văzut și aseară foarte multe acțiuni luate individual, ceea ce nu e rău, doar că dacă reușești să îi integrezi și pe ceilalți în joc cu siguranță vei reuși să faci niște faze mult mai interesante, mai ales că fotbalul este un joc colectiv”, a spus Ciprian Marica, în exclusivitatea la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.