Gigi Becali: ”Pe Drăguș l-am luat gratis, e cel mai bun al României”

Drăguș a și debutat la FCSB, în egalul cu Petrolul, scor 2-2. Deși a făcut pregătirea de vară cu Trabzonspor, atacantul nu a jucat în niciun meci amical sau oficial pentru formația turcă. Precedenta sa partidă a fost amicalul România - Țara Galilor 2-1, din 6 iunie.

„E cel mai bun jucător al României, e numărul 1 al României. Eu de ce am dat un milion? Eu l-am luat gratuit, un jucător care face patru milioane, eu l-am cumpărat cu zero bani. Îi dau un milion salariu, dar îl vând cu patru milioane peste un an”, a spus Becali, la ”VOYO SPORT LIVE”.

De la ora 16:00, foștii fotbaliști Ciprian Marica și Cristian Pulhac sunt invitații lui Cristian Pintea la VoyoSport Live.

Emisiunea poate fi urmărită în direct pe VOYO SPORT 1.

VOYO SPORT 1, lansat pe 1 august

VOYO și-a extins universul de conținut și a lansat pe 1 august VOYO SPORT 1, o secțiune întreagă destinată exclusiv sportului.

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Marica, ironic după FCSB - Petrolul: "Lăsați-l pe domnul Becali, de ce vă băgați peste el?"

La finalul jocului FCSB - Petrolul Ploiești 2-2 din ultima etapă din Superligă, Gigi Becali le-a reproșat celor din staff că l-au înlocuit pe Karlo Muhar la pauză, considerând că FCSB a pierdut astfel mijlocul terenului. În schimb, patronul a recunoscut că el a dictat schimbarea celuilalt mijlocaș central, Ofri Arad, cuplul de închizători devenind Eddy Gnahore - Joao Paulo.

Prezent la VOYO Sport Live, Ciprian Marica a ironizat modul în care Gigi Becali și staff-ul de la FCSB au împărțit schimbările la partida cu Petrolul.

"Mie încă o dată mi se demonstrează că această conducere multicefală nu e bună. Lăsați-l pe domnul Becali, de ce vă băgați peste el?! Că uite ce se poate întâmpla. S-a văzut cu ochiul liber că nu trebuie să te bagi", a spus Marica.