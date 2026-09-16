Răsturnare de situație în cazul lui Ionuț Radu! Decizia luată de Celta Vigo

Celta Vigo începe aventura europeană din acest sezon după un start modest în La Liga. Formația ocupă locul 16, cu doar 4 puncte după primele șase etape.

Ionuț Radu a avut evoluții solide până în acest moment și era anunțat titular pentru duelul cu Omonia. Situația s-ar fi schimbat însă în ultimele ore.

Răsturnare de situație: Ionuț Radu, rezervă!

Potrivit presei din Turcia, Claudio Giraldez ar urma să îl menajeze pe portarul român pentru partida din Europa League. Altay Bayindir este așteptat să apere în poarta Celtei, într-o formulă cu trei fundași.